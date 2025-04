Venerdì 11 aprile sospensione idrica nella zona San Chirico dalle 8.30 alle 13 Ecco le zone interessate. Per lavori dell'Enel

Gesesa informa, che come da comunicazione ricevuta da parte di E-DISTRIBUZIONE, domani venerdì 11 Aprile, a causa di lavori sulla rete elettrica, che impatteranno l’impianto di sollevamento di GESESA di San Chirico, sarà sospeso il servizio idrico dalle 08.30 alle ore 13 nelle seguenti zone:

Via dei Liguri Bebiani, Contrada San Chirico, Piazza Basile, Via Valfortore (da Piazza Basile ad incrocio Via Acquafredda), Contrada Acquafredda, Contrada Ripamorta, Via dei Girasoli, Via Padre Pio, Via Cammino della Pace.

Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717.