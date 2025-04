Prevenzione cancro mammario: nasce l'associazione Rosa Samnium Costituita da un gruppo di volontarie operate dal senologo Carlo Iannace

Si è costituita nel Sannio, con sede a Benevento l’associazione "Rosa Samnium APS" per la prevenzione del tumore al seno.

L'associazione è costituita da un gruppo di volontarie operate dal senologo Carlo Iannace, direttore dell'Uoc “Breast Unit” dell'Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino. Il dottore Iannace effettua screening gratuiti da anni per promuovere la prevenzione del cancro mammario ed opera nella ricerca e nella lotta ai tumori. Per la sua comprovata professionalità, oltre che per i grandi risultati raggiunti con il più grande numero di interventi effettuati in regione Campania; per la sua generosità e lo spirito di altruismo che lo ha sempre contraddistinto in ambito medico migliaia di donne, si affidano a lui. Da sempre al fianco dei pazienti, il dottore Iannace, si prodiga fin dalla diagnosi, alle cure oncologiche e alla guarigione quando con un abbraccio o un rassicurante sorriso sta accanto ad ogni paziente.

Nello spirito di umanità e abnegazione che incarna il professore Iannace, l'associazione da lui creata ha già debuttato in maniera brillante nel capoluogo beneventano presso lo studio medico dei dottori Palumbo e Rosa dove il dott. Iannace ha effettuato uno screening senologico gratuito nel quartiere Rione Libertà con grande successo di presenze.

Le componenti dell'associazione sono quasi tutte pazienti oncologiche che, proprio grazie al dottore Iannace che continua a curarle, si sono offerte di dedicare il loro tempo a chi s’imbatte in una diagnosi così terribile come il cancro mammario. Ognuna di loro infatti ha alle spalle una storia personale costituita da terapie e da momenti difficili; serrate lotte per guarire e per ritornare alla vita. Uno degli obiettivi principali dell'Associazione è quello di inculcare il "credo" della prevenzione per evitare che nuove diagnosi di cancro vengano scoperte e curate in ritardo. Le visite senologiche sono state effettuate dal dott. Carlo Iannace e dal dott.Giuseppe Amaturo dell'Uoc Breast unit dell ospedale G. Moscati di Avellino; le visite endocrinologiche dalla dott. Marisa Rillo e in caso di necessità le ecografie dal dott. Michele Capozzi.

Il dottore Iannace nel corso delle visite ha sensibilizzato le pazienti sull'importanza della prevenzione soprattutto tra le giovani donne, perchè l'età di incidenza dei tumori mammari si è abbassata notevolmente, passando dai 60/70 anni ai 30/40, età in cui compaiono anche lesioni neoplastiche in stadio avanzato.

Rosa Samnium ha già calendarizzato nuovi appuntamenti, per offrire nuovi screening a tutti gli abitanti della provincia sannita, che grazie alla disponibilità e alla professionalità del senologo Iannace, offre a tutti la possibilità di prevenire il cancro mammario nel territorio regionale. Prossimo screening senologico in programma il 25 aprile e poi altri appuntamenti sono previsti in altre zone della provincia beneventana. Il dottore Iannace coordinerà in seno all'associazione, inoltre, un Comitato Scientifico che si avvarrà di professionisti del settore, con la collaborazione del dott. Gelsomino Ventucci, già manager ASL e Dirigente medico per fornire il miglior approccio diagnostico e psicologico a chi soffre e a chi scopre di essere affetto da tali gravi patologie.