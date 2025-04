Domenica delle Palme: dispositivo traffico per le celebrazioni Processione dalla Chiesa di Santa Sofia alla Basilica Cattedrale e al Rione Libertà

In occasione della Domenica delle Palme (13 aprile), al fine di consentire lo svolgimento delle processioni, vigeranno i seguenti dispositivi del traffico:

- chiusura al traffico veicolare, anche per residenti ed autorizzati, di corso Garibaldi nel tratto compreso tra la chiesa di S. Sofia e la Basilica Cattedrale a partire dalle ore 10:15 e per il tempo strettamente necessario al transito del corteo;

- chiusura al traffico veicolare di via Gioberti, via D’Azeglio, via Cavour e via Vitelli a partire dalle ore 10:15 e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.



L’Ufficio liturgico dell’ Arcidiocesi di Benevento ha infatti comunicato il calendario delle celebrazioni, che saranno presiedute in Cattedrale dall’arcivescovo mons. Felice Accrocca e per domenica 13 aprile, Domenica delle Palme, è in programma alle ore 10,30 benedizione dei rami d’ulivo chiesa di santa Sofia e processione verso la Cattedrale dove sarà celebrata la santa Messa.