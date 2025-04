Studentesse del "Galilei-Vetrone" qualificate alle Finali Nazionali di Scacchi Il risultato ottenuto nelle finali regionali ospitate a Sorrento

La due giorni sorrentina che ha ospitato le finali Regionali di Scacchi relativamente alle Competizioni Sportive Studentesche, ha visto la partecipazione di ben 17 scuole delle cinque province campane, tra cui le categorie Juniores e Allievi dell’Istituto “Galilei –Vetrone” di Benevento.

Gli incontri saggiamente coordinati dagli Organi Regionali della Federazione Scacchistica Italiana e con Giudici-arbitri di profilo Nazionale, si sono susseguiti attraverso sfide a squadre avvincenti ed emozionanti a tratti carichi di stress e tensione.

Nella prima giornata la Juniores Maschile capitanata da Attilio Ievolella e composta da Antonio Ievolella, Andrea Petrone, Pellegrino Leone e Andrea Izzo si è abilmente destreggiata pur non riuscendo a raggiungere il podio.

Nella seconda giornata, per la Categoria Allievi Maschili formata da Gabriele Panella capitano, Alessandro Rillo, Alessandro Baccari, Bernardino Gugliotti, Federico di Resta e Daniele Frattolillo, con alterne prestazioni hanno ottenuto ottimi risultati.

Per la Categoria Allieve Femminili, invece, il team capitanato da Noemi Ricciardi e composta da Roberta Fusco, Rosanna Esposito e Chiara De Vita, si è imposto su quelli avversari nei diversi turni di gioco, facendo prevalere grande sagacia e capacità di gestione dello stress e ottenendo il secondo gradino del podio: questo risultato ha permesso alle studentesse di ottenere il pass per le agognate Finali Nazionali, inseguite per oltre un decennio di attività scacchistica nella scuola.

Onore e merito alle ragazze che hanno dato continuità e impegno e un grazie particolare alla dirigente scolastica Antonella Gramazio che ha fortemente voluto la partecipazione dell'Istituto alle fasi Regionali e al prof. Gianni Varricchio che li ha guidati in questa esperienza.