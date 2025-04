Il sindaco Mastella ha ricevuto gli studenti dell'Istituto Lunardi di Brescia I ragazzi, in viaggio d'istruzione per un progetto di riduzione del divario sociale-culturale

Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto stamane nella sala consiliare di Palazzo Mosti le classi terze dell'Iss Astolfo Lunardi della Città di Brescia. I ragazzi, in viaggio d'istruzione nell'ambito di un progetto di riduzione del divario sociale-culturale, hanno svolto un viaggio nei capoluoghi campani allo scopo di incrementare la conoscenza del Mezzogiorno e delle sue peculiarità storico-culturali.

Il Sindaco di Benevento nell'intervento di saluto ai docenti e ai ragazzi ha svolto un excursus sulla storia millenaria di Benevento: dalla gloriosa tradizione dei Sanniti al suo ruolo di corridoio viario di primaria importanza ai tempi della potenza di Roma Antica, fino alla gloria di capitale longobarda e poi al ruolo di enclave pontificia. Ha ricordato figure eminenti della storia cittadina, in particolare Papa Orsini che fu simultaneamente Pontefice e Arcivescovo della Città e ha menzionato alcune delle bellezze cittadine, come l'Arco di Traiano e la Chiesa di Santa Sofia, patrimonio Unesco. All'Istituto Lunardi sono stati donati volumi che illustrano proprio il pregio del patrimonio artistico della città di Benevento.