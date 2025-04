"Rilevi Arpac scrupolosi al plesso Pacevecchia: nessun pericolo" La nota del sindaco di Benevento Mastella e del consigliere delegato Palladino

"Un ulteriore, analitico, esame dell'Arpac, che in una ottica di piena collaborazione istituzionale ci è stato trasmesso in tempi rapidi, conferma come non sussistono pericoli per la salute presso l'Ic Torre-Scuola dell'infanzia Pacevecchia. I rilievi effettuati sul campione di pavimentazione, processati secondo standard estremamente scrupolosi, fanno registrare valori inferiori al grado di rilevabilità. L'Amministrazione sta operando con solerzia a tutela della salute e del benessere di alunni e operatori del mondo scolastico: le analisi scientifiche finora hanno escluso qualsiasi rischio per la salute", lo scrivono in una nota il sindaco Clemente Mastella e il delegato all'Istruzione Marcello Palladino.