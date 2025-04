Al Pala Tedeschi "L’Uovo del Cuore", del Cral Asia e il Benevento 5 Il 17 aprile dalle 18 presso la struttura sportiva l'iniziativa solidale

Il 17 aprile, dalle 18 alle 20, presso il PalaTedeschi, a via Rivellini, i soci del CRAL Asia di Benevento in collaborazione con il Benevento 5 promuovono un'iniziativa solidale chiamata "L’Uovo del Cuore" in occasione delle festività pasquali. Con grande generosità hanno deciso di donare un uovo di Pasqua a tutti i bambini autistici dell'Associazione FA.B.A.

Questo gesto di solidarietà e sensibilità verso le famiglie e i bambini con disabilità è stato accolto con grande emozione e gioia. L'iniziativa è un esempio concreto di come il CRAL Asia e il Benevento 5 siamo impegnati a sostenere la comunità locale e a promuovere valori di solidarietà e inclusione.

Questo binomio collaborativo esprime la più sincera gratitudine ai dipendenti e non, coinvolti in questa iniziativa e si impegna a continuare a sostenere progetti e attività che promuovono i valori summenzionati. "Cogliamo l’occasione per augurare una buona Pasqua a tutti!".