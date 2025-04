Via libera in Giunta al Piano 2025, nuove assunzioni a Benevento Per il 2025 sono previste inoltre 21 verticalizzazioni

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Personale Carmen Coppola spiegano che "Anche nell'anno 2025 potenzieremo l'organico dell'Ente con 14 assunzioni ordinarie finanziate in Bilancio (un funzionario tecnico, uno amministrativo contabile, un istruttore tecnico, 4 agenti di vigilanza, 4 istruttori amministrativi, due istruttori informatici, un operatore esperto), ulteriori tre finanziate con il Fondo di Coesione (1 specialista giuridico e due economici), ai quali occorre aggiungere 6 figure, con iniziale contratto a tempo determinato, come da avviso del Ministero del Lavoro nell'ambito del potenziamento degli Ambiti sociali. Per il 2025 sono previste inoltre 21 verticalizzazioni (9 ordinarie e 12 straordinarie) quale forma di promozione e gratificazione delle risorse umane interne. Proseguiamo dunque - chiudono il sindaco e l'assessore - una forma costante di potenziamento dell'organico dell'Ente al fine di aumentare il grado di efficienza nella risposta alle esigenze della Città".

Nella medesima seduta, ok anche all'atto d'indirizzo per l'indizione di una procedura finalizzata all'individuazione di uno o più immobili sul territorio comunale da destinare, in locazione passiva, a sede scolastica. Seguirà nei prossimi giorni la pubblicazione dell'avviso per la manifestazione d'interesse.