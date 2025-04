Mondo della scuola e Confindustria insieme per il Made in Italy e le prospettive VIDEO - "Dalla tradizione all’innovazione”, giovani al centro al Liceo Guacci di Benevento

Si è svolto questa mattina presso il Liceo'Guacci' di Benevento un confronto tra imprese e mondo della scuola per la giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, istituita a livello nazionale al fine di riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese.

“Il Liceo Guacci è stata la prima scuola ad istituire una sezione apposita con 26 iscritti” ha rimarcato la dirigente Anna Gerarda Mazza. Specifici studi che rendono “il Paese riconoscibie in tutto il mondo per bellezza ed eleganza e rappresenta un vero e proprio punto di forza per il mercato Italiano”.

“Dalla tradizione all’innovazione” il titolo dell'iniziativa che ha punta a trasferire la conoscenza delle peculiarità produttive del territorio e a sensibilizzare i giovani rispetto alle attività di valorizzazione delle eccellenze locali.

Tra gli interventi, quello di Giuseppe Mauro – Vice Presidente di Confindustria Benevento che ha illustrato le azioni che Confindustria Benevento sta mettendo in atto per valorizzare il made in Sannio. In particolare Giuseppe Mauro si è soffermato “sul marchio Sannio da Gustare registrato su scala europea concesso alle produzioni sannite che utilizzano solo materie prima o italiane o sannite”.

Infine un passaggio molto importante è stato fatto sulla recente costituzione della Rete d’Impresa Sannio da Gustare attraverso la quale le aziende aderenti mettono in campo azioni mirate al raggiungimento di obiettivi comuni.

Alessio Zollo – Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Benevento ha sottolineato l’importanza che il made in Italy oggi assume per I giovani che “non devono solo soffermarsi sui prodotti, quanto piuttosto sull’aspetto della Creatività che rappresenta uno dei principali asset su cui si fonda il Made in Italy e che ci contraddistingue su scala internazionale”.

Nel corso dell’incontro gli imprenditori ed i docenti coinvolti hanno illustrato le iniziative di orientamento, I progetti innovativi e le attività di valorizzazione della filiera agroalimentare, attraverso i quali si supporta il Made in Italy valorizzandolo in ogni ambito.

Ad aprire i lavori i saluti di Ettore Acerra, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che ha fatto pervenire un videomessaggio; l'intervento di Sebastiano Pesce, dirigente Ufficio scolastico provinciale che ha ripercorso la storia normativa del nuovo indirizzo che punta a valorizzare tutte le eccellenze italiane e gli interventi del professore Gerardo Canfora, Rettore Università degli Studi del Sannio e del professore Giuseppe Acocella, Rettore Università Giustino Fortunato.