Ict Campus: finanziata la sede di Benevento VIDEO La struttura sarà allestita in via Lungocalore Manfredi di Svevia

Creare tecnici specializzati nei settori più richiesti dalle aziende mettendo in contatto mondo della formazione e mondo del lavoro. A Benevento prosegue con successo l'esperienza degli Its gli istituti tecnici superiori di alta specializzazione, fortemente sostenuta anche da Confindustria.

Novità per l’Academy Its “Ict Campus”, dedicato all'alta specializzazione per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In sostanza l'Its “Ict campus” guarda alle professionalità legate alla trasformazione digitale che assume vari aspetti: dall'intelligenza artificiale alle reti e fino alla sicurezza in rete e ancora le smart city e gli ambienti di produzione assistiti da computer. E il rettore dell'Ateneo del Sannio, Gerardo Canfora, Presidente della Fondazione dell'Academy Its “Ict Campus” dettaglia “Un'esperienza positiva partita ormai due anni fa che si evolve giorno per giorno. Abbiamo già attivi due corsi, uno a Benevento l'altro a Napoli e il terzo corso partirà a breve”.

E poi annuncia un'importante novità “Abbiamo ottenuto un finanziamento da parte del Ministero che ci consentirà di realizzare una sede”.

L'Ict campus troverà “casa” in via Lungocalore Manfredi di Svevia, un progetto che lega fortemente università e aziende del territorio “E' un'iniziativa in cui come Università crediamo molto, non è l'unica Academy di cui siamo parte perchè sin dall'origine lavoriamo anche con l'Academy che si occupa di energia rinnovabile, l'Its Energy Lab e da qualche mese nell'Its che si occupa di edilizia sostenibile. L'obiettivo dell'Università è quello di creare una filiera formativa che consenta di dare risposte precise alle esigenze del tessuto produttivo”.