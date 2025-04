Elezioni Rsu Cisl: premiato ascolto e il rispetto reciproco, senza demagogia Petrucciani: nostra organizzazione sindacale si conferma un punto di riferimento

Concluso lo spoglio elettorale riguardante il rinnovo delle RSU, il Segretario Generale della CISL FP Irpinia-Sannio, Sonia Petrucciani, esamina il risultato del voto per le Rappresentanze Sindacali Unitarie in tutto il settore pubblico, un momento di grande rilievo democratico e di interesse collettivo, giacché gli esiti di queste elezioni determineranno anche la qualità dei rapporti sindacali con i dipendenti e la parte datoriale negli enti pubblici.

Le parole di Petrucciani

“Orgoglio e soddisfazione sono le prime due parole che voglio utilizzare per descrivere l’importante risultato che la CISL FP ha conseguito in questa maratona di tre giorni elettorali. Un esito che dimostra che il nostro Sindacato, la CISL, in campo con i nostri delegati, con la nostra coerenza, libertà e indipendenza ha avuto la capacità di rafforzare la propria rappresentanza e dare protagonismo al lavoro pubblico quale fattore di crescita e coesione.

Mediante il Congresso Provinciale di febbraio, che ha visto la mia elezione a Segretaria Generale, di Costantino Caturano quale Segretario Aggiunto e Massimo Fiore quale Segretario Territoriale, la CISL FP Irpinia-Sannio ha rinnovato la sua classe dirigente, riorganizzato il sistema delle deleghe e acquisito un considerevole numero di nuovi iscritti. E tale cambiamento, oggi, lo si è percepito indubitabilmente anche nelle elezioni della RSU.

Il largo consenso incassato - rimarca Sonia Petrucciani -, attesta quanto la nostra organizzazione sindacale si conferma un punto di riferimento fondamentale in numerosi enti, di cui a titolo esemplificativo, ma non esaustivo riporto di seguito i dati (che ufficialmente verranno resi noti martedì)".

L'analisi del voto e i risultati nelle pubbliche amministrazioni

La CISL FP Irpinia-Sannio si afferma come primo sindacato nelle seguenti amministrazioni: ASL di Benevento, Comune di Avellino, INPS di Benevento, Prefettura di Avellino, Questura di Avellino, Archivio di Stato di Avellino, Acer di Benevento, INAIL di Benevento e Avellino, ACI di Avellino, Provincia di Benevento, Comune di Pietrelcina, Comune di Aquilonia, Comune di Paduli, Comune di San Giorgio La Molara, Comune di Torrecuso, Comune di Morcone, Comune di Dugenta, Comune di Melito Irpino, Comune di Montefusco, Comune di Taurasi, Comune di San Marco dei Cavoti, Comunità del Terminio Cervialto, Comune di Vallesaccarda, Comune di Prata P.U., Comune di Forino, Comune di Castelvenere, Comune di Faicchio, Comune di Fragneto L’Abate, Comune di Guardia San Framondi, Comune di San Lorenzello, Comune di San Lorenzo Maggiore, Comune di Solopaca.

"Un risultato ragguardevole la Cisl lo ha ottenuto anche presso il Comune di Benevento - rimarca l'esponente della Cisl -, dove ha più che raddoppiato i voti rispetto alle scorse RSU conquistando il maggiore numero di seggi, l’Ospedale San Pio Benevento, la ASL di Avellino, la Prefettura di Benevento, la Procura di Benevento, l’Agenzia delle Entrate di Benevento e di Avellino, il SAPAB di Avellino, la Provincia di Avellino, l’INPS di Avellino, il MIM di Avellino, l’Agenzia delle Dogane di Benevento, il Comune di Ariano Irpino, Comune di Telese Terme, sedi del Ministero Beni Culturali, il Comune di Montesarchio, A.O. Moscati di Avellino.

Voglio pertanto esprimere la mia gratitudine a tutti i lavoratori che hanno affidato la propria preferenza alla CISL FP, ma soprattutto agli appassionati e qualificati candidati delle nostre liste che si sono battuti e continueranno a battersi affinché le condizioni di lavoro all’interno degli enti pubblici siano realmente condivise dai lavoratori.

Con la definizione dello spoglio odierno è emerso ancora una volta un dato significativo, che la differenza di preferenze deriva dal modo in cui si fa sindacato, perché è chiaro che all’interno del modello confederale, si praticano due modi diversi di tutelare i lavoratori. Da una parte c’è la Cisl, che si presenta come sigla autonoma, moderna e che ha scelto la via della partecipazione, del dialogo, del confronto, senza però rinunciare alla mobilitazione quando serve a sostenere le proprie proposte. Un sindacato che rappresenta esclusivamente gli interessi dei lavoratori, e che li vuole rendere protagonisti nei tanti cambiamenti che stanno segnando questa fase di transizione. Dall’altra parte, troviamo un modello sindacale più antagonista e populista, che in alcuni casi si pone l’obiettivo anche di fare opposizione politica.

La CISL FP Irpinia-Sannio è stata premiata dall’elettorato perché il modello proposto è attuale e concreto e noi sapremo capitalizzare e valorizzare la scelta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie proseguendo nel dialogo, confrontandoci nel merito, mettendo al centro la contrattazione, l’ascolto e il rispetto reciproco, senza demagogia”.