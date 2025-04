Fondovalle Isclero, Fuschini (FI): "Condizioni critiche del manto stradale" "Confidiamo in un pronto intervento dell’Anas per una verifica e interventi”

“La situazione del manto stradale lungo la SS265var – Fondovalle Isclero merita la massima attenzione da parte degli enti preposti, poiché rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza della circolazione”.

A sottolinearlo è Vincenzo Fuschini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale, che ha formalmente trasmesso una segnalazione al Compartimento ANAS di Napoli, coinvolgendo anche il Presidente della Provincia di Benevento e i sindaci dei Comuni attraversati dalla tratta (San Salvatore Telesino, Puglianello, Amorosi, Telese Terme, Melizzano, Limatola, Sant’Agata de’ Goti).

“In particolare – spiega Fuschini – il tratto compreso tra Telese Terme e Maddaloni, quotidianamente interessato dal transito di mezzi pesanti legati ai lavori dell’alta capacità Napoli-Bari, presenta ormai evidenti criticità: avvallamenti, crepe, buche profonde e una diffusa deformazione del fondo stradale stanno rendendo sempre più difficoltosa e pericolosa la circolazione”.

Il consigliere provinciale di Forza Italia ha chiesto ad ANAS una verifica urgente e interventi conseguenti: “Abbiamo piena fiducia in un intervento tempestivo dell’ANAS, per garantire la sicurezza degli automobilisti, dei motociclisti e di tutti gli utenti della strada”.