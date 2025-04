Ospedale S. Agata: De Luca annuncia pista elisoccorso, critico Movimento Civico Per ovviare al pronto soccorso ad ore: aperto dalle 8 alle 18

La realizzazione di un eliporto per le emergenze, per trasferire i pazienti più gravi. Il Governatore Vincenzo De Luca prova a superare l'impasse che coinvolge l'ospedale Sant'Alfonso Maria de Liguori di Sant'Agata dei Goti, tra i più colpi dai tagli che può contare su un pronto soccorso aperto solo dalle 8 alle 18.

Inoltre il Polo Oncologico in collegamento con il Pascale e un reparto di riabilitazione pubblica. Sono gli interventi annunciati per la struttura sanitaria sannita nella consueta diretta settimanale.

Il piano di De Luca per il Sant'Alfonso

In dettaglio spiega "sta nascendo un polo oncologico, sezione distaccata del Pascale. Avremo non solo un reparto di oncologia di assoluta eccellenza, ma anche un reparto di riabilitazione pubblica. Avremo anche una attività di piccola chirurgia nel campo della chirurgia generale, chirurgia senologica, ortopedia e urologia. Avremo il supporto di primari che andranno in maniera fissa e periodicamente dall’ospedale San Pio per prestare attività”.

Niente da fare per la piena operatività del pronto soccorso. E dunque l'alternativa: “Per i casi di urgenza più gravi abbiamo pensato di realizzare una piattaforma per l'eliporto: sarà finanziata la realizzazione di una piazzola per l’atterraggio di un elicottero che possa trasferire i pazienti in pochi minuti in ospedali attrezzati per casi gravi”.

Infine chiude “Stiamo mettendo in piedi una serie di interventi per dare serenità e prestazioni sanitarie di uguale livello rispetto alle aree urbane. Stiamo facendo uno sforzo finanziario e organizzativo per dare una risposta importante ad un territorio importante che ha obiettivamente una distanza rilevante dal San Pio”.

La replica del Movimenti Civico per l'Ospedale

Annunci su cui resta critico il Movimento Civico per l'Ospedale. Il gruppo che lotta per la piena operatività del Sant'Alfonso parla di “esercizio di fantasia, finalizzato a raccattare consensi” e torna a chiedere un pronto soccorso attivo h 24.

“Ci parla della nascita di un polo oncologico, sezione distaccata del Pascale, dotato di un reparto dedicato, come se fosse un nuovo progetto e non l'ennesimo impegno disatteso.

A riguardo, infatti, vi è già una Delibera di Giunta Regionale n. 288 del 16 maggio 2023 che dispone l'implementazione dei servizi del Pascale e il trasferimento di un reparto a Sant'Agata De'Goti.

Nonostante sia stata ribadita l'immediata disponibilità a finanziare il progetto, anche durante l'incontro svoltosi a Palazzo Santa Lucia lo scorso 11 dicembre 2024, nulla è stato fatto”.

E ancora “Ci racconta dell'intenzione di realizzare una piazzola per l'atterraggio diurno e notturno di un elicottero in caso di particolari emergenze perché, adesso se ne rende conto, Sant'Agata si trova ad una distanza oggettivamente rilevante dal San Pio. Quello che De Luca definisce "uno sforzo finanziario e organizzativo" a noi pare solo l'ennesimo esercizio di fantasia, finalizzato a raccattare consensi. Noi non crediamo più ad una sua sola parola. Abbiamo dignità e buona memoria. Rivendichiamo il nostro diritto ad una assistenza sanitaria dignitosa e un Pronto Soccorso attivo h24”.