Pasquetta: boom Parco De Mita, Mastella "Dopo 23 anni un'altra opera ritrovata" E per il futuro il Parco sulle Janare affidato allo scenografo premio Oscar Ferretti

"Dopo 23 anni torna a vivere Parco De Mita. Per oltre due decenni è stato l'ennesimo luogo caduto in un dimenticatoio urbano che stiamo svuotando con fatti concreti: l'evento Pasquetta Land che ha registrato un boom di prenotazioni è un passo concreto verso il recupero completo di un posto splendido che quest'amministrazione restituisce alla Città", lo spiega in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Si tratta per ora di un'apertura momentanea: presto, esperiti alcuni passaggi tecnico-burocratici, avremo la riapertura definitiva. Parco De Mita è un autentico polmone verde, più esteso della Villa comunale: il Lunedì in Albis sarà un primo, piacevole, momento di svago e ripartenza, per il futuro questo luogo assumerà una centralità assoluta nel panorama culturale urbano con l'istituzione di un Parco tematico sulle Janare. Se ne occuperà un profilo di livello mondiale, quale è Dante Ferretti, vincitore di tre Oscar alla scenografia. Valorizzeremo anche il teatro open che si trova all'interno di Parco De Mita. Rispetto a numerose polemiche spesso inutili, ancora una volta lasciamo parlare i fatti e le realizzazioni", conclude il Sindaco Mastella.