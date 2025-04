Mastella: spero di riaprire Piazza Risorgimento prima di agosto Il sindaco di Benevento rivolge gli auguri di Pasqua ai cittadini e fa il punto sul lavoro in campo

Gli auguri di buona Pasqua e la speranza che si possa resistere al persistente “naufragio della ragione”. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella rivolge il suo augurio alla cittadinanza nella consueta telefonata domenicale. Il primo cittadino di Benevento torna a guardare alle azioni messe in campo dall'amministrazione per la città partendo dalla “riapertura” del Parco De Mita.

Parco De Mita: si riapre dopo 23 anni di abbandono

Lo spazio verde, con accesso da piazzale Catullo, che costeggia il fiume Sabato sarà teatro della tradizionale “uscita” del lunedì in Albis.

Una “Pasquetta” nella natura ma in centro città.

“Dopo 23 anni abbiamo riaperto il Parco – spiega il sindaco Mastella – che ho voluto intitolare a Ciriaco De Mita, mio Maestro e uno dei principali protagonisti del novecento.

Era un luogo urbano dimenticato, ora finalmente rivive. Si tratta di un'apertura eccezionale – spiega ancora il sindaco – in attesa delle ultime procedure prima dell'inaugurazione a cui parteciperanno esponenti della famiglia De Mita e alcuni studiosi del periodo in cui fu Presidente del Consiglio”.

Parco delle Janare allestito da Dante Ferretti

E ancora dettaglia il piano “L'area è un polmone verde più esteso della villa comunale e sarà sede di un parco tematico dedicato alle janare che vogliamo allestire lì, affidandoci allo scenografo Premio Oscar, Dante Ferretti. Nel teatro all'aperto presente nella struttura ospiteremo eventi culturali e di spettacolo e sarà un modo per attirare turisti e rivitalizzare commercio ed economia cittadina. E' questo – conclude uno dei tanti tasselli delle strutture riaperte. Continuiamo dunque a riaprire tutti i teatri cittadini che quando ho cominciato a fare il sindaco erano chiusi”.

La città rivive trasformando i parcheggi in piazze

Dai teatri alle piazze. “A chi 'critica' i tanti lavori è il caso di ricordare che piazza Risorgimento, come pure Piazza Orsini e Piazza Pacca erano parcheggi e grazie agli interventi in corso saranno invece delle piazze vivibili per cittadini e turisti. Abbiamo già recuperato Piazza Piano di Corte, Piazza Pacca e spero, prima di agosto, di poter riaprire Piazza Risorgimento”.

E ancora “E' ovvio che tutti questi interventi costano sacrifici ma sono necessari per ottenere un vantaggio che porterà la città nel futuro”.