Fondovalle Isclero, tra buche, autovelox e qualche sacchetto di asfalto - VIDEO Restano difficili le condizioni di percorribilità per automobilisti e motociclisti

Le condizioni della Fondovalle Isclero, l'arteria che collega la Statale Telesina all'Appia in direzione Caserta, continuano ad essere precarie.

L'arteria è infatti caratterizzata da tratti di asfalto in buone condizioni ad improvvisi tratti che sono letteralmente caratterizzati dal manto stradale dissestato con una serie di buche e asfalto rotto che crea problemi e pericoli per gli automobilisti e in particolare per i motociclisti.

Si tratta di zone, lunghe qualche centinaio di metri, costellate da una vera e propria gruviera che fa saltellare gli pneumatici e perdere stabilità ai veicoli che si trovano a rallentare e dribblare vere e proprie voragini anche a ridosso dei tanti autovelox presenti.

Sulla vicenda nei giorni scorsi si erano susseguiti una serie di interventi dai rappresentanti politici e istituzionali. Da Fratelli d'Italia a Forza Italia erano infatti intervenuti per accendere i riflettori sulle condizioni della trafficatissima arteria e chiedere ad Anas interventi.

Opere di risanamento che sarebbero dovute essere avviate a marzo scorso ma, probabilmente per via delle condizioni atmosferiche ancora non sono state eseguite.

Costante è però la vigilanza dei mezzi e dei tecnici Anas che quotidianamente cercano comunque di ripristinare con il cosiddetto “asfalto a freddo”, ovvero sacchetti di bitume e brecciolino per riempire alcune delle buche più profonde come si vede nel video allegato.

Arteria che corre lungo il nuovo tracciato della linea ferroviaria Alta velocità capacità Napoli Bari in costruzione e per questo percorsa quotidianamente da tantissimi mezzi pesanti per la movimentazione dei materiali.

Particolare questo che ha certo contribuito al deterioramento delle condizioni dell'asfalto che ora va sicuramente ripristinato in tempi rapidi.