Il Sannita Pengue alla guida del Sindacato autonomo di Polizia della Toscana Sap. Sostituto Commissario, 55 anni è originario di Guardia Sanframondi

E' sannita, originario di Guardia Sanframondi il neo Segretario regionale del Sap, il Sindacato autonomo di Polizia, della Toscana. Si tratta di Michele Pengue, 55 anni, nato e cresciuto a Guardia Sanframondi. Lo scorso 17 aprile, presso la sala convegni del Comune di Firenze, in Piazza della Stazione, si è celebrato il X° Congresso Regionale della Toscana del Sindacato Autonomo di Polizia.

Ai 60 delegati, provenienti da tutte le province della Toscana, ha portato i suoi saluti il Questore di Firenze, Fausto Lamparelli.

Successivamente si sono susseguiti gli interventi dei dirigenti sindacali che hanno aperto un interessante dibattito sul rinnovo delle cariche statutarie, dando così inizio ai lavori congressuali. Al termine del Congresso è stato nominato Segretario Regionale Michele Pengue, laureato in Scienze Politiche, ha conseguito un master post-laurea in Pubblica Amministrazione, Sostituto Commissario in servizio presso il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica “Toscana” di Firenze, con precedenti esperienze lavorative presso la D.I.G.O.S. e la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze.

Pengue nella sua relazione ha ringraziato i delegati per la fiducia accordatagli ed ha assicurato l’impegno suo e di tutti gli altri componenti della rinnovata Segreteria “nel continuare a svolgere, con i fatti concreti, un’azione sindacale incisiva, trasparente e seria, con l’obbiettivo principale di difendere la dignità professionale e di migliorare la condizione lavorativa degli appartenenti alla Polizia di Stato. Ha poi rimarcato il ruolo di supporto e di collaborazione continua e costante della Segreteria Regionale con le Segreterie Provinciali che saranno chiamate a lavorare in sinergia per poter recepire sul territorio le necessità degli operatori di Polizia e per poter costruire un sindacato sempre più forte, coeso e capace di affrontare le sfide future con la competenza e la passione che le contraddistinguono”.