Morte di Papa Francesco, il cordoglio dal Sannio Il presidente della Provincia, Lombardi: si é speso fino all’ultimo a favore dei più umili

Il Presidente dell Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso il sentito cordoglio suo personale e quello del Consiglio Provinciale di

Benevento per la scomparsa di Papa Francesco. "Il Papa, nonostante la salute ormai precaria, si é speso fino all’ultimo a favore dei più umili, dei più poveri, dei più fragili; ha invocato la fine dei conflitti; ha implorato di salvare lo stesso pianeta Terra, seguendo l’insegnamento di San Francesco d’Assisi”: così Lombardi ha voluto ricordare il Pontificato di Papa Bergoglio.

I messaggi di cordoglio

Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso: “Con profondo dolore e commozione, la comunità di Telese Terme si unisce al lutto della Chiesa cattolica e del mondo intero per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. La sua voce, guida instancabile per i valori della pace, dell’inclusione, della giustizia sociale e della fraternità tra i popoli, resterà per sempre nel cuore di milioni di fedeli e non solo. Papa Francesco ha saputo parlare con semplicità e verità alle coscienze di tutti, indipendentemente dal credo o dall’appartenenza, offrendo speranza anche nei momenti più difficili della nostra storia recente. Personalmente, conservo un ricordo indelebile dell’incontro avvenuto l’11 ottobre 2023, quando ho avuto l’onore di incontrarlo in occasione di una solenne celebrazione in Vaticano, con la benedizione sul sagrato della Basilica di San Pietro della statua di Maria, Madre della Famiglia portata a Roma dai fedeli di Telese Terme, guidati dai parroci don Gerardo Piscitelli e don Giammaria Cipollone e dal vescovo della diocesi di Cerreto-Telese-S.Agata, don Giuseppe Mazzafaro. In quella giornata speciale, le sue parole, il suo sguardo e la sua umanità mi hanno profondamente colpito e arricchito. Ho potuto toccare con mano la grandezza spirituale e morale di un uomo che ha dedicato la sua vita agli ultimi, al dialogo e alla costruzione di un mondo più giusto. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Telese Terme, esprimo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla Chiesa e a tutta la comunità cristiana. Che il suo esempio continui a ispirare le nostre azioni quotidiane e che la sua eredità di amore e servizio non venga mai dimenticata”.