L'uccisione di Delcogliano e Iermano: Benevento fa memoria e rilancia l'impegno In villa comunale un momento celebrativo nel 43esimo anniversario dell'assassinio

Una celebrazione “collettiva, plurale e condivisa” come la “memoria” per Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, barbaramente assassinati il 27 Aprile del 1982, dalle brigate rosse con un “patto infame” con la camorra”.

Benevento ricorda le sue vittime deponendo fiori alla stele a loro intitolata nella villa comunale. Il momento clou della due giorni promossa dall'associazione Libera “Un fiore per la liberà, l'amicizia e la Pace”. Un modo per far rivivere l'impegno dell'Assessore Regionale Delcogliano, del suo collaboratore Iermano ma anche di un'altra vittima sannita che è stata ricordata in questo giorno: il carabiniere Tiziano Della Ratta.

Martino: si prosegua nell'impegno per le aree interne

“Siamo particolarmente felici della partecipazione a questa giornata che vuole ribadire il senso stesso della memoria: cogliere l'atto d'amore compiuto da Iermano e Delcogliano per la legalità, la giustizia, la verità e la propria terra” ha spiegato il referente provinciale di Libera Benevento Michele Martino. “Il loro impegno era destinare i fondi pubblici per la formazione allo sviluppo e al lavoro. Alla valorizzazione delle zone interne. E per questo hanno pagato”. E Martino incalza “Una questione, quella delle zone interne, tristemente attuale ancora oggi con tanti giovani costretti a lasciarle per trovare lavoro”. E infine conclude “Memoria è dunque impegno, responsabilità e il lavoro di ognuno”.

Iermano: l'importanza della memoria per i familiari delle vittime

Alla celebrazione anche il figlio di Aldo Iermano, Antonio “Dopo 43 anni da quel 27 aprile del 1982 non è cambiato molto – ha riflettuto – ma c'è l'impegno delle associazioni e delle istituzioni. E, per noi familiari delle vittime, la memoria risulta un momento davvero importante”.

L'Arciverscovo Accrocca: necessario l'impegno di tutti

“E' necessario incentivare la memoria e dunque la resistenza al malcostume, all'illegalità e alla violenza” ha commentato l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca che ha partecipato al momento celebrativo. “Credo – ha concluso - che sia compito di tutte le agenzie educative diffondere non solo la legalità ma anche l'impegno civico, la cura per la cosa pubblica”.

Il sindaco Mastella: il loro sacrificio per la legalità

Un ricordo affettuoso e sentito quello del sindaco di Benevento Clemente Mastella “Questo momento non è solo un atto devozionale ed un ricordo ma anche un impegno per la legalità. Ricordo con affetto la famiglia Delcogliano e la famiglia Iermano che conoscevo bene. Persone che si sono immolate per la legalità”.