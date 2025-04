Archeoplastica: reperti spiaggiati da 50 anni "a colloquio" con opere d'arte L'esposizione, visitabile fino al 2 giugno, lancia un messaggio di sostenibilità ambientale

Un Guttuso e un Dalisi a colloquio con una vecchia bottiglia di Nelsen piatti, una pipa gelato, un pallone degli anni '60.

Una dimensione parallela che riesce a far dialogare bellezza, arte e cultura con rifiuti di 50 anni fa trasformati, ormai, in reperti ed esposti in mostra nello splendido Palazzo Casiello di Benevento.

E' Archeoplastica mostra di reperti di plastica spiaggiati, promossa e presentata da Asia, Comune, Provincia e Sannio Europa. 30 reperti selezionati, raccolti in varie spiagge italiane, raccontano storie incredibili e lanciano un messaggio di sostenibilità ambientale davvero importante: la necessità di rivolgere maggiore attenzione all'ambiente e combattere i danni causati dall'uso incontrollato della plastica.

Questa mattina la presentazione dell'appuntamento e il taglio del nastro per la mostra che rimarrà visitabile gratuitamente fino al 2 giugno.

Non solo la sconvolgente certezza che in 50 anni questi contenitori sono rimasti pressoché intatti ma anche un tuffo nei ricordi, con oggetti e prodotti familiari e d'uso quotidiano che toccano le corde emozionali.

Gli interventi

E ha rimarcato l'importanza del messaggio di sostenibilità ambientale l'amministratore unico di Asia Donato Madaro “Ancora una volta vogliamo sensibilizzare la cittadinanza, e soprattutto i bambini che coinvolgeremo con visite guidate per le scolaresche, ai danni che la plastica ha creato all'ecosistema incentivando politiche di riciclo e riuso”.

“Abbiamo provato a creare una commistione tra i luoghi della cultura e le politiche ambientali – ha spiegato Raffaele Del Vecchio, amministratore unico di Sannio Europa – intercettando innanzitutto i giovanissimi. La mostra che inauguriamo oggi è particolarmente interessante e testimonia quanto sia stato pericoloso, per l'ambiente, l'utilizzo e l'abbandono incontrollato della plastica”.

“Con Sannio Europa e la Provincia di Benevento – ha dettagliato l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa – proseguiamo nel progetto di sensibilizzazione sul tema ambientale. Studi medici dimostrano come microplastiche siano state rinvenute persino nelle placente di donne incinte. E' dunque necessaria una svolta alle politiche green, cominciando a cambiare le nostre abitudini”.

E il sindaco Clemente Mastella parte invece dal dato evidenziato dalla classifica sul clima pubblicata oggi dal Sole 24 ore che relega Benevento al 99esimo posto. “Dobbiamo accentuare l'aspetto del green per la vivibilità della città – ha spiegato il sindaco Mastella – anche per bilanciare questo dato del clima che purtroppo affligge Benevento. E di qui la scelta di aprire nuovi parchi: come il Parco De Mita, e di puntare sul verde per attenuare questa situazione naturalmente sfavorevole”.