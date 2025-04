IX Edizione del premio dedicato alla memoria di Delcogliano e Iermano Domani la premiazione del riconoscimento artistico letterario

Continua l’impegno in memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, barbaramente uccisi il 27 aprile del 1982.

Dopo la bella e plurale manifestazione di ieri, promossa dal Coordinamento di Libera Benevento, “Un fiore per Aldo e Raffaele” che ha consentito alle Istituzioni, ai movimenti, alle associazioni e a singoli cittadini di rendere omaggio alla memoria di Aldo e Raffaele, domani, 29 aprile, avrà luogo un altro momento dall’alto valore simbolico.

Infatti, presso l’Auditorium del Seminario Arcivescovile di Benevento alle ore 9:30, ritorna, sempre promosso da Libera Benevento, il Premio Artistico Letterario “Delcogliano – Iermano”, giunto alla IX edizione, che vedrà il momento di premiazione rivolto agli Istituti Scolastici che vi hanno preso parte.

Una manifestazione in cui il valore della memoria si sposa e trova il suo perfetto connubio con l’arte e la potenza creativa dei giovani che mettono in campo le loro migliori doti per raccontare i tratti salienti della vita dei due martiri del dovere.

La lunga giornata di commemorazione, infine, terminerà alle ore 19:00 presso il Giardino della Memoria – Parrocchia S. Maria degli Angeli con un omaggio alla memoria di Tiziana della Ratta, Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano.