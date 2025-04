L'arte si fa preghiera per Papa Francesco Una messa in suffragio nella Basilica di San Bartolomeo

Si è svolta il 26 aprile, presso la Basilica di San Bartolomeo, una solenne celebrazione eucaristica in memoria di Papa Francesco, promossa dall’UCAI – Unione Cattolica degli Artisti Italiani, sezione di Benevento.

Una Messa intensa e partecipata, in cui l’arte e la musica sono diventate strumenti di preghiera e di ringraziamento per il pontificato di Papa Francesco, da sempre profondo estimatore della bellezza come via per incontrare Dio.

La liturgia è stata impreziosita dall’intervento di musicisti professionisti, diretti dal Maestro Innocenzo Iannitelli, anche autore di una toccante Ave Maria inedita che è stata eseguita per la prima volta in occasione di questa commemorazione. Le esecuzioni magistrali hanno contribuito a rendere ancora più solenne il momento. Al violino Francesca Tagliamonte e M. Erika Verga, al flauto M. Carlo Mazzarella, all’arpa M. Elena Pozzuto, con le voci soliste di M. Elena Furno (soprano), M. Sonia Reale (soprano) e Angela Ilenia Adamo (soprano leggero), sostenute dal coro e Francesco Coviello. I brani scelti, intensi ed emozionanti, hanno toccato corde profonde dell’animo, dimostrando come l’arte autentica sappia arrivare al cuore delle persone con forza e delicatezza insieme.

Le letture sono state proclamate dalle attrici Mariarita Bianchini e Virginia Storzieri, mentre i testi di riflessione, firmati dalla poetessa e scrittrice Rita Pacilio, hanno offerto spunti di meditazione su bellezza, verità e consolazione, temi tanto cari a Papa Francesco.

Nel corso dell’omelia, l’assistente ecclesiastico diocesano don Pietro D’Angelo ha ricordato il suo incontro personale con il Santo Padre: «Ho sentito il suo profondo amore per l’arte e per gli artisti, chiamati a trasmettere la bellezza di un Dio misericordioso che accoglie tutti. Con parole semplici ma profonde, ha invitato tutti gli artisti ad usare i loro doni e carismi per seminare pace, far nascere sorrisi sui volti tristi e risvegliare la gioia della vita.»

Simboli e segni hanno accompagnato la celebrazione: tra questi, il quadro donato dal pittore sannita Peppe Zotti, e la presentazione di oggetti rappresentativi delle varie arti – musica, poesia, pittura, danza, teatro – tanto amate da Papa Francesco.

A rendere visibile il messaggio di pace, il piccolo Gabriele Pucillo, mascotte dell’UCAI, che ha sfilato con la bandiera della pace, suscitando commozione tra i presenti.

Al termine della Messa, la presidente dell’UCAI Benevento, Angela Ilenia Adamo, ha rivolto un commosso discorso di ringraziamento, sottolineando come l’arte, per essere autentica, non debba mai essere un lusso per pochi né un atto di protagonismo, ma un mezzo per offrire nuove visioni del mondo in funzione della pace. «Un artista non può disgiungersi dal dolore del mondo – ha ricordato –. La sua arte deve essere consolazione, speranza, luce.»

La celebrazione è stata trasmessa in diretta streaming, grazie al lavoro di Benedetta Pia Dolce per la regia e Michele Pucillo per la comunicazione. Un grazie speciale è stato rivolto anche ai soci Filomena Coviello, Giovanna Elisabetta Coviello, Donatella De Nigris e alla vicepresidente Emmanuela Antonelli, che ha curato l’organizzazione dell’evento.

In un clima di raccoglimento e profonda spiritualità, la Basilica ha risuonato ancora una volta della bellezza dell’arte intesa come preghiera, memoria e speranza viva, raccogliendo l’eredità spirituale di Papa Francesco.