Confindustria e Ance inaugurano la nuova sede: evento con il presidente Orsini L'8 maggio con il presidente Vigorito, De Luca, il ministro Abodi. Modera Massimo Giletti

Confindustria ed Ance Benevento inaugurano la nuova sede, in Piazza Risorgimento n.6. L'evento è in programma il prossimo 8 maggio alle ore 16.30.

Il programma dei lavori prevede:

- il taglio del nastro e la benedizione dei locali alla presenza dell’arcivescovo metropolitica di Benevento Mons. Felice Accrocca;

- i saluti di Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e di Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Campania;

- gli interventi di: Oreste Vigorito, Presidente di Confindustria Benevento; Flavian Basile, Presidente di Ance Benevento, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani;

- le conclusioni di Emanuele Orsini – Presidente di Confindustria.

A moderare i lavori Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo.