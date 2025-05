Domenica 4 maggio con le Domeniche al Museo c'è anche Nati per leggere Nella meravigliosa cornice del Teatro Romano

Il 4 maggio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura.

Le volontarie ed i volontari del Punto Lettura Nati per Leggere di Benevento domenica 4 maggio 2025 alle ore 11.30 vi aspettano in occasione di “DOMENICA AL MUSEO” all’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, per un nuovo appuntamento con le famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni di età, per l’attività di lettura condivisa. Un nuovo incontro, nella meravigliosa cornice del Teatro Romano, per rinnovare così l’esperienza della lettura a bassa voce promossa dal Programma Nati per Leggere, ogni incontro sempre in forma libera e gratuito in sostegno delle famiglie, come importante momento per lo sviluppo cognitivo dei bambini, come efficace sostegno nella relazione genitoriale, come supporto nel cammino di crescita ed educazione emotiva.