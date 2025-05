Mezzo secolo di Storia Politica nel Sannio con il libro di Coletta e Costanzo La presentazione lunedì 5 maggio alle 17.30

50 anni di Democrazia Cristiana nel Sannio è il testo di un documentato libro scritto da due cultori della politica sannita: uno, accanito democristiano ed un altro, accanito antidemocristiano.

Roberto Costanzo, noto esponente politico del secolo scorso e Antonio Coletta, meno noto ma non meno impegnato, anche se su un campo diverso e contrapposto a quello di Costanzo, non hanno tentato di scrivere una sorta di confronto dialettico tra due diversi pensieri, bensì di avventurarsi in una non facile comune ricerca di un mezzo secolo di travagliata politica in cui la Democrazia Cristiana è stata protagonista principale e non incontestata in Italia e nel Sannio.

Il libro, edito da Realtà Sannita, sarà presentato nel Teatro de La Salle di Benevento lunedì 5 maggio alle ore 17,30.

In quel teatro del collegio La Salle, in piazzetta Vari, nacque ottanta anni fa la DC del Sannio.

La presentazione del libro è affidata a due storici esponenti democristiani che furono gli ultimi parlamentari di quel Partito, Clemente Mastella e Giovanni Zarro, i quali 40-50 anni fa rappresentavano due opposte correnti interne della DC.

Dopo l'introduzione dell'editore Maria Gabriella Fuccio, il dibattito con gli autori sarà coordinato da Tommaso Paulucci, l'ultimo segretario provinciale del partito.