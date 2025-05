Formedil Benevento celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza sul lavoro L'evento è in programma martedì con istituzioni, imprese, professionisti ed enti di formazione

E' in programma martedì 6 maggio, ore 9, un convegno presso la sede di Formedil – Formazione e Sicurezza di Benevento (via M. Pacifico) che punta a coinvolgere istituzioni, professionisti, imprese ed enti di formazione in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro.

Con lo slogan “Costruiamo la strada della Sicurezza”, la mattinata sarà dedicata a riflettere su buone pratiche, obblighi normativi e innovazioni tecnologiche al servizio della prevenzione negli ambienti di lavoro, con particolare attenzione al settore delle costruzioni. L’obiettivo del convegno in programma è proprio quello di rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso il confronto tra tutti gli attori sociali, condividendo best practice e strategie di prevenzione.

Dopo la registrazione dei partecipanti, porteranno i saluti: Albano Della Porta, presidente Formedil Benevento; Emilio Franco, presidente Ordine Architetti P.P.C. Benevento; Giampaolo Biele, presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati Benevento; Ivan Perlingieri, presidente Ordine Ingegneri Benevento; Vincenzo Testa, presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro Benevento.

Interverranno: Francesco Pallotta, direttore UOC Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl Benevento; Francesco Damiani, direttore ITL Avellino-Benevento; Raffaele Archivolti, presidente ITS Academy Casa Campania; Raffaele Gatti, componente CdA Formedil Benevento.

Offriranno il loro contributo anche i ragazzi degli istituti tecnici del Sannio. Alla tavola rotonda parteciperanno: Flavian Basile, presidente Ance Benevento; Andrea Lanzetta, vice presidente Formedil Benevento; Adele Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania; Massimo Graziano, segretario FILLEA Cgil Avellino-Benevento in rappresentanza dei sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil; Mario Gallo, espero del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. A moderare i lavori Alessandro Fallarino, giornalista di Ottochannel Tv.