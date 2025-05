SAPA Megatech: innovazione italiana con radici forti nel territorio Azienda nata ad Arpaia nel 1974 con lo sguardo verso il mondo con 22 stabilimenti

Nata ad Arpaia, in provincia di Benevento nel 1974 dall’intuizione di Angelo Affinita, SAPA Megatech rappresenta oggi un’eccellenza industriale italiana nel mondo, specializzata nella produzione di soluzioni innovative per l’industria della mobilità sostenibile. Partita come azienda familiare, SAPA ha saputo trasformarsi in un gruppo globale, mantenendo saldi i legami con il territorio sannita e continuando a investire nella crescita sostenibile e tecnologica.

Con 22 stabilimenti distribuiti tra Europa, Africa, Asia e Sud America, oltre 3.800 collaboratori e un fatturato previsto vicino ai 700 milioni di euro nel 2025, SAPA Megatech è fornitore diretto di alcuni tra i più importanti costruttori mondiali di automobili, truck e mezzi agricoli, tra cui Volkswagen Group, BMW, Stellantis, CNH, Iveco, DAF, Scania, Volvo Trucks e Caterpillar.

L’innovazione è il cuore pulsante di SAPA. Grazie al metodo brevettato One-Shot®, unico al mondo, l’azienda realizza componenti in plastica di alta qualità in un solo passaggio, riducendo pesi, tempi di produzione ed emissioni. Un processo che anticipa le esigenze della mobilità moderna, adattandosi perfettamente a tutte le motorizzazioni – elettrico, idrogeno e tradizionale – e contribuendo a costruire un futuro più sostenibile.

Il forte radicamento territoriale è parte integrante della storia di SAPA. La crescita internazionale dell’azienda, che oggi abbraccia mercati strategici come la Spagna, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Germania e il Brasile, è il frutto di una visione imprenditoriale che affonda le radici nella cultura del lavoro e dell’innovazione tipica del Sannio. La presenza a Benevento e in Campania resta un pilastro: è qui che si coltivano le competenze, si sviluppano nuove tecnologie e si guarda alle sfide globali con orgoglio e determinazione.

La partecipazione di SAPA Megatech all’inaugurazione di Confindustria Benevento testimonia ancora una volta la volontà dell’azienda di sostenere il tessuto industriale locale, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio che l’ha vista nascere. Con passione, competenza e un impegno costante verso l’innovazione, SAPA Megatech continua a scrivere una storia di successo tutta italiana, sempre più proiettata verso il futuro.

Profilo SAPA

Fondata nel 1974 da Angelo Affinita, SAPA Megatech è un gruppo industriale italiano specializzato nella produzione di soluzioni all’avanguardia per il settore della mobilità sostenibile.

È fornitore diretto di rinomati produttori di auto, truck e macchine agricole come VW, BMW, Stellantis, CNH, Iveco, DAF, Scania, Volvo Trucks e Caterpillar.

Il gruppo conta 22 stabilimenti in Europa, Africa, Asia e Sud America, impiegando oltre 3.800 persone.

Con un fatturato previsto vicino ai 700 milioni di euro nel 2025, SAPA Megatech produce ogni anno più di 200 milioni di componenti, tra interni, carrozzeria e comparti motore.

Fin dalla sua nascita, l’azienda si è distinta per la spinta innovativa, generando oltre 80 milioni di euro annui grazie ai suoi brevetti e al know-how sviluppato internamente.