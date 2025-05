New Solution Enterprise consulenza per produttori e consumatori energia L'azienda associata Confindustria Benevento che da oltre 25 anni offre soluzioni strategiche

La New Solution Enterprise srl fornisce consulenza (tecnica e fiscale) ai produttori, agli autoproduttori ed ai consumatori, di energia elettrica.

Da oltre 25 anni, affianca clienti, in tutta Italia, offrendo soluzioni personalizzate e strategicamente orientate al futuro.

Le principali aree di attività

Attivazione ed esercizio

Ci proponiamo come INTERLOCUTORE UNICO per tutte le attività di attivazione ed esercizio di officine di energia elettrica (sia di produzione che di consumo), per la telelettura contatori, i controlli sulla fatturazione, i controlli sulla corretta applicazione delle accise, ecc…

Facciamo da interfaccia con l’Agenzia delle Dogane, gestori di rete, GSE spa, ARERA, ecc..

Analisi Big Data.

I dati teleletti tramite software proprietario METRA e scaricati da altri sistemi (ad esempio SCADA), vengono raccolti in un DATA LAKE per fare analisi delle performance degli impianti.

Un esempio concreto è la fatturazione attiva (produttore) e passiva (consumatori): attraverso confronti e correlazioni mirate, verifichiamo la correttezza dei dati e, in caso di anomalie, interveniamo per correggerli, garantendo così la massima tutela dei nostri clienti.

Area Informatica

La nostra Area Informatica si occupa della progettazione di software specifici per lo scarico delle curve dai portali dei gestori di rete, la telelettura, la memorizzazione e la storicizzazione dei dati scaricati dai contatori di energia elettrica per la produzione, la cessione e per i servizi ausiliari.

Efficientamento energetico

Su richiesta, mediante strumenti come termocamere, termoflussimetri e gli endoscopi, svolgiamo indagini, invasive e non, per controllare le caratteristiche termiche degli ambienti.

Inoltre effettuiamo, sia per gli impianti di produzione di energia elettrica che per gli opifici industriali, l’analisi delle bollette e dei consumi, lo studio strategico del corretto dimensionamento degli impianti, finalizzato ad efficientare i processi di consumo e produzione di energia elettrica.

Area R&S

L’Area Ricerca e Sviluppo, SPIN-OFF aziendale, nata in collaborazione con l’università UNISANNIO, ha il compito di creare prodotti e servizi innovativi, migliorare quelli esistenti rendendoli più competitivi, sperimentare nuove tecnologie o processi, studiare il mercato per anticipare i bisogni dei clienti, sostenere la crescita attraverso uno sguardo strategico sul futuro, impattare positivamente sul tessuto sociale.

I NOSTRI VALORI

Il nostro impegno quotidiano è trasformare le competenze tecniche in supporto continuo e concreto per i nostri clienti.

Innovazione, approccio strategico al lavoro, efficientamento dei consumi di energia, attenzione ai temi ambientali e volontà di diffondere benessere sociale diffuso sul territorio sono le nostre parole chiave per il futuro.