Percorsi di autonomia per persone con disabilità: consegnati i kit a beneficiari L'essessore Coppola: accresce le competenze di questi giovani in ambito informatico

Cerimonia di consegna dei kit lavorativi, stamane nell'Aula consiliare di Palazzo Mosti a dieci ragazze e ragazzi, beneficiari del progetto Pnrr 'Percorsi di autonomia per persone con disabilità'.

"Primi e unici in Campania, come ha riconosciuto la stessa Associazione italiana persone down, ad aver attuato questo splendido progetto finanziato col Pnrr che valorizza e promuove da un punto di vista umano e professionale le persone down. E' il segno evidente che quest'amministrazione dedica particolare riguardo alle persone con disabilità o con difficoltà di qualsiasi sorta: tende loro una mano come abbiamo fatto con la Casa di Jonas.

Con l'Associazione persone down c'è una bella collaborazione: daremo loro una sede e organizzeremo una manifestazione durante Città Spettacolo", ha proseguito il sindaco che ha anche sottolineato "lo straordinario spirito di sacrificio che contrassegna questi ragazzi, rispetto ad un complessivo clima sociale più improntato alla lamentela e allo scarso senso della sopportazione".

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola ha sottolineato lo spirito dinamico e inclusivo del progetto "che accresce le competenze di questi giovani, in ambito informatico in questo caso, migliorandone le competenze specifiche, attraverso percorsi personalizzati e agevolandone l'inserimento socio-lavorativo. L'autonomia della persona con disabilità è l'obiettivo nobile centrato da questo bel progetto".

"Siamo stati puntuali ed efficaci nell'attuazione tecnico-amministrativa del progetto e di questo ringrazio il Settore Servizi sociali, l'Ambito sociale B1, i partner (come Projenia Scs) e gli esperti che hanno contribuito. Il percorso proseguirà con i percorsi abitativi negli appartamenti condivisi (co-housing in dodici alloggi): un'idea che potenzierà le capacità di lavorare in equipe e mettere in rete le conoscenze acquisite", ha spiegato il coordinatore dell'Ufficio di piano Gennaro Santamaria.

Del "valore di condivisione umana e emozionale, fino a diventare una vera famiglia", ha parlato la psicologa e psicoterapeuta di Projenia Scs Ester Zotti, mentre il presidente dell'Aipd Riccardo Derna ha plaudito alla realizzazione del piano: "Questi ragazzi non hanno bisogno di scorciatoie, né di assistenzialismo, ma degli strumenti per affrontare sfide che sono sempre capaci di vincere".