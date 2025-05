La visita di Papa Leone XIV a Benevento Il nuovo Papa ha tenuto a battesimo la Chiesa di Santa Maria della Pace e Santa Rita

Ventidue anni fa il nuovo Papa Leone XIV ha tenuto a battesimo la Chiesa di Santa Maria della Pace e S. Rita a Benevento.

Una visita che ripercorre Tele speranza, l'emittente dell'Arcidiocesi di Benevento.

"Il nuovo Papa Leone XIV era stato nella nostra città di Benevento quando era Priore Generale dell’Ordine di S.Agostino nel giorno dell’8 maggio del 2003 per la Consacrazione della nuova Chiesa S.Maria della Pace e S.Rita. La parrocchia era stata affidata agli agostiniani e per tale motivo fu presente P.;Robert Prevost. Nelle foto lo vediamo mentre tenne il suo discorso dall’ambone ai fedeli e riportiamo anche il testo integrale. Il suo nome è rimasto inciso nella targa che commemorerà per sempre quella data, rimasta nella storia della nostra città e nel cuore dei fedeli".