Montefalcone: donne, sicurezza e lavoro per lo sviluppo della comunità Oggi, nel Museo della civiltà contadina, il convegno promosso dalla Proloco

Le scuole, le istituzioni, la comunità insieme per riflettere sulla priorità del territorio a partire dalla necessità di creare opportunità imprenditoriali, per assicurare sviluppo e ripopolare il territorio.

E' il tema intorno al quale si è svolto il convegno “Terre di Futuro – Donne, Lavoro e Comunità che generano valore”, nel Museo della civiltà contadina di Montefalcone di Val Fortore, promosso dalla Proloco in collaborazione con il Gruppo Donne Imprenditrici Fipe e la Polizia di Stato. Focus, dunque, sul “rilancio e la valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse del territorio, da considerare ricchezze uniche che possono divenire motori di sviluppo economico e ambientale, di coesione comunitaria e partecipazione attiva. Ogni iniziativa imprenditoriale che nasce e cresce a livello locale contribuisce a costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e prospero per tutti. Promuovere l'imprenditorialità significa investire nel nostro territorio e quindi, nel nostro futuro”.

Il Presidente della Proloco Curcio: al centro lo sviluppo e le scuole

“In questo incontro mettiamo al centro il valore delle imprese e del lavoro femminile, la lotta alla violenza di genere, il radicamento giovanile e le nuove opportunità di crescita nei territori dell’entroterra campano - ha spiegato il presidente della Proloco di Montefalcone, Dario Curcio – coinvolgendo protagonisti importanti e specializzati su questi temi la cui testimonianza risulta uno stimolo fondamentale in un piccolo centro, spesso dimenticato. Partiamo da qui, partiamo con la scuola, perché è uno dei punti fondamentali delle comunità. Con gli studenti stiamo facendo un grande lavoro per guardare con rinnovato interesse al territorio”. Ad aprire il convegno i saluti del sindaco di Montefalcone Michele Leonardo Sacchetti.

Il Modello Fortore: da esportare per raccontare un territorio ricco

“I temi affrontati oggi a Montefalcone: sviluppo, donne e lavoro, non possono prescindere dal tema della sicurezza” ha spiegato Marcella Mantovani, Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici Fipe Regione Campania. “La sicurezza delle donne nei luoghi di lavoro è obiettivo prioritario della FIPE ConfCommercio e dopo il lancio a Napoli nel 2023 presentiamo qui, in provincia di Benevento, il progetto “Sicurezza Vera” un protocollo d'intesa con la Polizia che mira a tutelare le donne nei luoghi di lavoro”.

Parla di “modello da esportare” Valentina Picca Bianchi, Presidente del Comitato Impresa Donne Imprenditrici Fipe Regione Campania.

“Da questo lavoro sono certa – ha esordito – che possa nascere un format ripetibile in altri territori simili. L'idea è di unire le donne che scelgono di fare impresa creando un'economia circolare di benessere che rivitalizzi i territori, trasformandoli in centri di valore umano e collettivo. E' essenziale – aggiunge - raccontare e valorizzare questi luoghi con rispetto, offrendo ai giovani una prospettiva diversa e incoraggiandoli a restare, perché questi sono posti di grande valore”.

All'appuntamento poi i contributi di Giuseppe De Paola, dirigente anticrimine della Polizia di Stato di Benevento; Paola Guarino, dirigente scolastico Ipsar Le streghe di Benevento e le conclusioni affidate al segretario della Proloco di Montefalcone, Fiorita Antinozzi.