Rigenerare i territori: sport, ambiente e sviluppo per il futuro delle comunità Basile: "non è solo gesto progettuale ma un atto di responsabilità verso il futuro"

Si è tenuto venerdì 09 maggio, nella nuova sede di Confindustria e ANCE Benevento, l’evento “Rigenerare i territori: sport, ambiente e sviluppo per il futuro delle comunità”, promosso da OFFTEC, in collaborazione con Confindustria e ANCE Benevento, CONI, Università degli Studi del Sannio e Sport e Salute, e rivolto in particolare a rappresentanti istituzionali, professionisti, rappresentanti del mondo dello sport e alle aziende associate a Confindustria e ANCE.

Un’iniziativa fortemente voluta per generare un confronto concreto tra pubblico e privato, con l’obiettivo di attivare politiche e progettualità integrate capaci di affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile dei territori.

Al centro della discussione: la rigenerazione urbana e rurale come leva per migliorare la qualità della vita, favorire l’inclusione sociale e rilanciare le economie locali, soprattutto nelle aree interne.

La giornata si è articolata in tre sessioni tematiche. La prima sessione ha analizzato il ruolo della rigenerazione per il turismo e lo sviluppo economico locale. Salvatore Parlato (Diagram Group) ha sottolineato la necessità di “coinvolgere gli attori territoriali nella definizione delle strategie” mentre il professor Domenico Scalera (Università degli Studi del Sannio) ha messo in luce l’importanza della “integrazione, accessibilità e connettività del territorio come fattori decisivi per il successo degli investimenti”.

Nella seconda sessione si è discusso di sistemi territoriali integrati. Gildo La Barbera (STEP) ha evidenziato l’importanza di “ascoltare il territorio e costruire visioni condivise di lungo periodo” e Simona Brancaccio (Regione Campania) ha ricordato che “ogni progetto passa attraverso la valutazione ambientale, fondamentale per ridurre gli impatti e generare opportunità occupazionali e turistiche nei borghi e nelle aree meno valorizzate”.

Infine, Francesca Merenda (Sport e Salute Campania) ha raccontato l’impegno dell’ente “nel promuovere playground e parchi sportivi accessibili, che favoriscano la partecipazione e il benessere collettivo” e Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf, ha presentato il golf come “motore di sviluppo sostenibile e qualificato per territori che cercano nuove traiettorie economiche”.

La terza sessione è stata dedicata al legame tra architettura e ambiente come leve generative di comunità per uno sport inclusivo con la presentazione dei progetti, curati da OFFTEC, di Cagliari e Benevento. L’incontro ha rappresentato un laboratorio di idee e buone pratiche, con ricadute concrete per lo sviluppo del territorio. Il dialogo avviato oggi pone le basi per future progettualità condivise tra enti pubblici, imprese e cittadini, nel segno della sostenibilità e dell’inclusione.

Tra i momenti più significativi dell’evento, l’intervento del Presidente di OFFTEC, Flavian Basile, che ha così sintetizzato il senso dell’iniziativa: “Rigenerare un territorio non è solo un gesto progettuale ma un atto di responsabilità verso il presente e, soprattutto, verso il futuro. Per un architetto significa leggere il paesaggio con occhi nuovi, ricucire fratture, ridare senso a luoghi dimenticati. In un mondo in cui entro il 2050 l’80% della popolazione vivrà nelle città, abbiamo il dovere di guidare un cambiamento radicale.

La rigenerazione urbana non è più un’opzione, ma una necessità: crea valore economico - secondo Cassa Depositi e Prestiti può aumentare del 20% il valore degli immobili nelle aree circostanti - ma anche sociale, ambientale e culturale. Rigenerare significa progettare benessere, inclusione, sostenibilità. Significa dare forma a comunità più coese, più giuste, più consapevoli”.

Nel corso dei saluti istituzionali, Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, ha ribadito l’impegno del Comune nel “riqualificare le aree degradate della città attraverso un’azione sinergica con istituzioni e comunità”, mentre Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio, ha ricordato il ruolo dell’Ateneo come “attore formativo e progettuale diretto nei processi di rigenerazione urbana, attraverso campus, master e ricerca”. Infine, Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, ha dichiarato: “Chi sceglie la Campania cerca esperienze autentiche, lente, legate al benessere e alla natura: le aree interne, come Benevento, sono in prima linea in questo tipo di offerta turistica”. Ha portato un saluto da remoto anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sottolineando l’attenzione del Ministero verso il tema della rigenerazione territoriale come ambito prioritario di intervento in cui sport, inclusione e sostenibilità giocano un ruolo chiave.