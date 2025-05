Gianfranco Ucci eletto Vice Governatore del Distretto Lions 108Ya Il distretto che comprende Campania, Calabria e Basilicata

Con grande entusiasmo e profondo senso di responsabilità, Gianfranco Ucci è stato eletto Vice Governatore del Distretto Lions 108Ya (Campania, Calabria e Basilicata), al termine del Congresso distrettuale di Battipaglia che ha visto una partecipazione attiva e sentita da parte dei delegati dei Club Lions di tutto il territorio.

Figura di riferimento nel mondo lionistico per il suo impegno costante, la sua capacità di ascolto e la sua visione operativa, Ucci ha conquistato la fiducia dei soci con una candidatura fondata su valori concreti: servizio, presenza sul territorio e azioni condivise.

«Essere eletto Vice Governatore è per me un grande onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Gianfranco Ucci –. Continuerò a lavorare al fianco dei club, con spirito di servizio, dedizione e impegno quotidiano, affinché il nostro operato sia sempre all’altezza dei bisogni delle comunità e dei valori lionistici. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i soci che hanno creduto in me e scelto di sostenermi con il loro voto: questo risultato è frutto di una fiducia che sento forte e profonda. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia mamma che mi segue dall’alto e a mia moglie Carmen che mi è sempre stata accanto con discrezione, pazienza e amore, sostenendomi in ogni passo di questo percorso. Un ringraziamento speciale anche ai due club di Benevento: Lions Club Benevento Host e Lions Club Arco Traiano che mi hanno sostenuto fortemente».

Con la sua nomina si scrive una pagina storica per tutta la comunità lionistica beneventana: erano infatti ben 65 anni che un socio di Benevento non ricopriva questo incarico, dall’ultima nomina avvenuta nel 1960 con Alberto Cangiano già Sindaco della città di Benevento e Governatore del Distretto Y.

Nel corso degli anni, Gianfranco Ucci ha ricoperto numerosi incarichi all’interno del Distretto 108Ya, distinguendosi per la sua capacità di coordinamento e per la promozione di iniziative ad alto impatto sociale. La sua elezione rappresenta un segnale di continuità e rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei Lions come forza viva e propositiva nel tessuto sociale. Con questa nomina, il Distretto 108Ya si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, sotto il segno del servizio, dell’inclusione e della coesione.