"Amos Partenio" a Sant'Agata de' Goti per la prevenzione oncologica Pomeriggio all’insegna della prevenzione in rosa, nella Sala degli Stemmi del Palazzo Vescovile

In attesa della terza edizione di “Una luce per la vita”, la fiaccolata per i malati oncologici che si terrà il primo giugno a Pietrelcina, l’Amos Partenio e gli ambulatori delle visite senologiche gratuite hanno fatto tappa ieri, sempre nel beneventano, a Sant’Agata de’ Goti. Un pomeriggio all’insegna della prevenzione in rosa, nella Sala degli Stemmi del Palazzo Vescovile in piazza Sant’Alfonso, dove il senologo dottor Carlo Iannace ha effettuato oltre cento visite senologiche gratuite.

Un ambiente accogliente e i sorrisi di volontari e collaboratori hanno accolto le numerose persone che hanno scelto, ancora una volta, la prevenzione targata Amos Partenio, partecipando attivamente anche alla distribuzione di foulard e braccialetti per la raccolta fondi a favore dell’associazione “Per Maria”, al fine di aiutare le madri in difficoltà e colorare di rosa il percorso della fiaccolata nella terra di San Pio.

Per l’ottima riuscita dell’iniziativa di ieri, l’associazione Amos Partenio desidera rinnovare i ringraziamenti al senologo Carlo Iannace che, seppur segnato dal dolore della recente perdita della cara madre Flora, continua a svolgere con passione e dedizione l’opera di volontariato e vicinanza ai tanti pazienti. Gli organizzatori ringraziano, inoltre, tutti coloro che hanno preso parte agli ambulatori, a partire dalle persone che hanno scelto di sottoporsi alle visite senologiche, credendo nel forte valore della prevenzione che può salvare la vita.

Un ringraziamento particolare va al sindaco del comune di Sant’Agata de Goti, Salvatore Riccio, al Vescovo Monsignor Giuseppe Mazzafaro, al presidente della cooperativa sociale di comunità “Icare”, Don Matteo Prodi, alla Responsabile del Mila (Museo Itinerante Luoghi Alfonsiani), dottoressa Rosangela Ciaramella, al direttore del Museo Diocesano, Don Alex Criscuolo, e alla signora Michela Ferrucci, per l’ospitalità e la preziosa collaborazione.

L’Amos Partenio dà appuntamento alle prossime tappe dedicate alla prevenzione in rosa e alla fiaccolata “Una luce per la vita”. Per maggiori informazioni è possibile seguire le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.