Cimino (Cisl): CampaniAlleva un successo per tutto il Sannio Il coordinatore sindacale per la Polizia Locale si complimenta con gli organizzatori

“In qualità di coordinatore per la Cisl Irpinia – Sannio della Polizia Locale desidero esprimere i miei più sinceri complimenti al presidente di CampaniAlleva, Davide Minicozzi, anche lui di Paduli e alla Pro Loco di Paduli e tutti gli amici per il prezioso contributo offerto alla manifestazione Campania Alleva 2025”. Così in una nota Sabatino Cimino che ha rimarcato l'importanza della manifestazione per il territorio in tutti gli ambiti: “Evento che valorizza il nostro territorio e le sue eccellenze”.