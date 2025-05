Domenica 18 maggio visite dermatologiche per la prevenzione tumori cutanei A Benevento organizzate dal Rotary Club: ci sarà la dottoressa Galluccio

Le Malattie dermatologiche sono sempre più frequenti e spesso hanno un andamento cronico che determina, nel tempo, un forte impatto sul benessere psico-fisico dei pazienti e grave disabilità.

I tumori cutanei, in aumento, sono i più frequenti degli altri organi ed apparati del nostro corpo.

Secondo le statistiche più recenti, una persona su cinque svilupperà nella vita un Basalioma (la forma di Cancro della pelle e meno aggressiva). Ma i numeri sono in costante aumento, e i casi di Melanoma cutaneo (il più letale tumore cutaneo) sono raddoppiati in Italia negli ultimi 10 anni, stimolato anche dagli effetti dannosi dei raggi solari. che arriva fino a noi sotto forma di raggi UVA e UVB

I tumori della pelle, nel passato, erano spesso diagnosticati nella loro fase avanzata, condizione in cui si era praticamente impotenti, e le malattie Dermatologiche Infiammatorie ed Autoimmuni gravi non avevano terapie efficaci.

Ma oggi la situazione è cambiata, anche grazie a nuove terapie, e la prevenzione attraverso fatta con campagne mirate, offerte dagli esperti, alla popolazione.

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle 9 alle 13.