Alla 5IC Iti Lucarelli il premio migliore impresa junior achievement Campania Parteciperà ai campionati di imprenditorialità a Bergamo

Si è tenuta presso il Monastero di San Vittorino di Benevento la Competizione territoriale della Campania di Impresa in azione, il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha coinvolto oltre 100 studentesse e studenti finalisti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione. Le ragazze e i ragazzi hanno presentato le loro idee durante un evento che ha visto vincitori alunne e alunni della classe 5IC dell’ITI Lucarelli di Benevento. Il team vincitore parteciperà alla finale dei Campionati di Imprenditorialità, organizzati da Junior Achievement Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e in programma presso l’Università di Bergamo il 4 e 5 giugno.

Le classi che prendono parte a Impresa in Azione, guidate da docenti e Dream Coach, manager d’azienda volontari, danno vita a mini-imprese di cui curano la gestione in tutti gli aspetti: dall’ideazione al lancio sul mercato. Nel corso dell’anno scolastico hanno la possibilità di acquisire non solo competenze imprenditoriali, ma anche soft skills come la capacità di lavorare in team o di rispettare le scadenze o l’empatia e una maggior consapevolezza di sé e delle proprie capacità.

La mini-impresa vincitrice, Tranquilify della classe 5IC dell’ITI Lucarelli di Benevento, ha ideato una piattaforma digitale creata da studenti per studenti, che offre uno spazio sicuro per esprimere le proprie emozioni, accedere a meditazioni guidate, confrontarsi in chat di gruppo e ricevere supporto anonimo tramite chatbot. L’obiettivo del team è abbattere lo stigma legato al benessere mentale e rendere più facile chiedere aiuto.

Il progetto, che mira a risolvere i problemi legati ad ansia e stress dei giovani studenti derivanti dalle difficoltà quotidiane, ha avuto un impatto molto forte proprio per la complessità ed attualità della tematica affrontata. I giudici, inoltre, hanno premiato le possibilità di sviluppo del progetto, a oggi rivolto esclusivamente agli studenti, ma che potrebbe essere esteso anche alle aziende, come programma di supporto ai dipendenti, in ottica di welfare aziendale.

In occasione della finale dei Campionati di Imprenditorialità le studentesse e gli studenti finalisti della Campania si confronteranno con i vincitori delle altre competizioni territoriali di Impresa in Azione, ma anche con alunne e alunni di altre scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia che hanno svolto un diverso percorso di PCTO orientato allo sviluppo della competenza imprenditorialità. La classe che in quest’occasione più si contraddistinguerà per l’idea imprenditoriale, per lo sviluppo di abilità e competenze richieste dal mondo del lavoro, per l’innovazione e la sostenibilità del prodotto e/o servizio realizzato vincerà il premio Miglior Mini-Impresa Junior Achievement e parteciperà alla più grande manifestazione europea di imprenditorialità, GEN-E 2025, che quest'anno si terrà in Grecia, ad Atene, dall’1 al 3 luglio.

“I rapidi cambiamenti tecnologici fanno sì che alunne e alunni che completano i loro percorsi scolastici e si affacciano al mondo del lavoro debbano possedere sia competenze trasversali sia skill nuove e in linea con le richieste delle aziende. La riduzione del periodo di transizione scuola-lavoro richiede, pertanto, uno sforzo congiunto di più attori che vede protagonisti tanto la scuola, quanto le associazioni e le aziende. Il programma Impresa in Azione è un esempio di come ciò possa realizzarsi”. Ha dichiarato Miriam Cresta, CEO di JA Italia, che ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di tutti i progetti presentati oggi e dell’impegno e dell’entusiasmo dimostrati da ragazze e ragazzi e ci auguriamo che possano portare con sé questa esperienza e le competenze apprese nei loro futuri percorsi”. Nel corso dell’evento sono stati inoltre assegnati i seguenti premi speciali: Premio speciale assegnato da SEI Ventures

Piant-Azione JA della classe 5D dell’IIS Galilei Vetrone di Benevento

Piant-Azione rivoluziona la gestione agricola trasformando dati del suolo in azioni mirate e sostenibili, grazie a tecnologie avanzate e soluzioni rigenerative che aiutano agronomi e agricoltori a far rinascere i terreni più degradati.

Premio speciale assegnato da Consorzio ASI

Naples Mobility Group NMG della classe 5BM dell’IS Bernini de Sanctis di Napoli

NAPLES MOBILITY GROUP NMG è una start-up fondata da alcune classi dell'Istituto Bernini De-Sanctis di Napoli, con l'obiettivo di fornire un servizio avanzato e super ecologico di sharing per monopattini e scooter elettrici.

L’idea è nata per offrire un sistema di mobilità urbana condivisa che sia sostenibile, sicuro e facilmente accessibile a tutti. Per ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’uso di energie rinnovabili è stato scelto di impiegare esclusivamente monopattini e scooter elettrici, alimentati tramite pensiline fotovoltaiche progettate e testate dal team.

Premio speciale assegnato da Miwa Energia/ Sef Consulting - Scuola La Tecnica

Tranquilify della classe 5IC dell’ITI Lucarelli di Benevento

Premio speciale assegnato da Sannio Valley

Ecohelp della classe 5IA dell’ITI Lucarelli di Benevento

EcoHelp crede fortemente in un futuro sempre più green e partecipa attivamente alla costruzione di quest'ultimo.

Il team si propone di raggruppare in un unico store online, tutte le aziende che oggi si stanno concretamente impegnando per il Pianeta. Qualsiasi cosa che verrà comprato (scarpe, cuffie, occhiali) sarà certificata dal team di EcoHelp, che si assicurerà in prima persona che i prodotti rispettino la nostra Terra. Inoltre, la mini-impresa offre servizi alle aziende volti a rispettare i CAM (*Criteri ambientali minimi) tramite una consulenza gratuita dove verrà certificato o meno il rispetto di queste normative.

Premio speciale assegnato da Asia Benevento

Scomposter AI JA della classe 4F dell’IIS Galilei Vetrone di Benevento

Scomposter AI è uno strumento digitale al servizio dell’efficienza urbana e dell’educazione ambientale, che semplifica la raccolta differenziata e valorizza il ruolo attivo dei cittadini.

Scomposter AI è un sistema basato sull’intelligenza artificiale che aiuta i cittadini a fare correttamente la raccolta differenziata tramite WhatsApp. Basta inviare una foto del rifiuto, e il sistema, grazie a modelli di Computer Vision come Vision AI e GPT Vision riconosce l’oggetto e indica dove buttarlo. Non serve scaricare app o registrarsi, rendendolo accessibile a tutti. Sfruttando una piattaforma familiare, elimina le barriere tecnologiche e promuove comportamenti sostenibili. Offre indicazioni sul tipo di materiale, il bidone corretto e, con la geolocalizzazione, i punti di raccolta più vicini.

Premio speciale assegnato da Startup Europa Lab

ReVolt JA della classe 5D dell’IIS Galilei Vetrone di Benevento

ReVolt offre una visione tangibile di come l’energia possa diventare visibile, personale e coinvolgente. Attraverso una strategia esperienziale ben definita, il team supporta Miwa nel trasformare la sua relazione con i clienti, evolvendosi da semplice fornitore di energia a sostenitore di uno stile di vita sostenibile. ReVolt offre un prodotto, la cyclette MiWa, che unisce movimento e produzione di energia, rendendo ogni pedalata un gesto utile per sé stessi e per l’ambiente.

Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale per tutte le tipologie di scuola superiore. Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)” e dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani”, in 21 anni ha coinvolto oltre 200 mila studentesse e studenti italiani, oltre 7000 nell’anno scolastico 2024/2025, e 400 mila all’anno in tutta Europa.

Partner istituzionali sono Comune di Benevento, Comune di Apollonia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ANCI. I Partner sono APS Giovani Mentor Onlus, Projenia Società Cooperativa Sociale, SEI Sannio Srl, APS Sannioirpinia Lab, Università Telematica Giustino Fortunato, Würth.

Il programma Impresa in azione è sostenuto a livello nazionale da ABB, Amajor, Arrow Global Italia, Assolombarda, Avanade, Bloomberg, BNY Mellon, Campari Group, Coca-Cola HBC Italia e Fondazione Coca-Cola HBC Italia, dentsu, EIT Food, Euronext, Fastweb + Vodafone, FIMIC, Fondazione BUON LAVORO, Fondazione Compagnia di San Paolo, HP, LCA, Opinno, SAP, Schneider Electric, UNICEF, UPS, Verizon e VOLVO.

Junior Achievement Italia

Con un’expertise di oltre cento anni a livello globale e più di venti in Italia, Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale e all’orientamento nella scuola. Si conferma anche per quest’anno la nomina al premio Nobel per la Pace, una candidatura che si ripete dal 2022. In oltre 100 Paesi, la rete di JA Worldwide riunisce circa 300.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e svolge ogni anno più di 19 milioni di esperienze educative nel mondo. JA Worldwide è inserita da thedotgood al 5 posto delle dieci ONG più influenti al mondo. Dal 2002, Junior Achievement Italia ha costruito un network di professionisti d’impresa, fondazioni e Istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, JA Italia con le sue iniziative e programmi ha realizzato nell'a.s. 2023/2024 oltre 400mila esperienze educative rivolte a giovani dai 5 ai 19 anni, valorizzandone le attitudini, insegnando loro come riconoscere le opportunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e gli alunni e le alunne di oggi siano protagonisti nel lavoro di domani.