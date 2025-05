Associazione Presidi. Domenico Zerella presidente, Mariella Cirocco vice "Continuità con il presidente uscente Mottola. Dimensionamento e sicurezza le priorità"

Domenico Zerella Venaglia, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Bosco Lucarelli” e rettore reggente del Convitto nazionale “Giannone”, è il nuovo presidente provinciale di ANP, l’associazione dirigenti e alte professionalità della scuola che conta nel Sannio circa ottanta iscritti.

Due le candidature in campo: oltre Zerella, che ha raccolto 48 preferenze, si è cimentata Maria Pirozzi, ds del Liceo “Lombardi” di Airola, che ha totalizzato 23 voti.

Il neopresidente succede a Luigi Mottola, già ds del Liceo classico “Giannone”. L’assemblea per il rinnovo delle cariche, presieduta dalla ds Maria Buonaguro, si è svolta lunedì 12 maggio presso l’Istituto Alberghiero “Le Streghe” ed è stata introdotta dal presidente regionale, Franco De Rosa, anche nella veste di reggente della struttura sannita dopo le dimissioni di Mottola, che ha ringraziato i colleghi per la folta partecipazione e li ha informati sugli ultimi sviluppi circa le ipotesi di dimensionamento che riguarderanno la Campania a partire dall’anno scolastico 2026/27 e l’attuazione delle previsioni contrattuali. Successivamente, Il presidente provinciale uscente Mottola ha tracciato una sintesi dell’attività svolta durante la sua apprezzata presidenza a livello provinciale, regionale e nazionale.

Prima di passare al voto, i due candidati, Pirozzi e Zerella, hanno esposto le linee guida delle loro proposte programmatiche. La commissione elettorale, composta dalle ds Teresa Marchese e Norma Pedicini e dalla docente Manuela Mazzariello, ha poi coordinato le operazioni di voto, che si sono svolte in un clima di serenità e correttezza.

All’esito dello scrutinio, il neopresidente Zerella ha comunicato di nominare Mariella Cirocco, ds dell’Istituto omnicomprensivo di San Marco dei Cavoti, quale vicepresidente e ha dichiarato che dimensionamento, sicurezza, ruolo delle alte professionalità e coinvolgimento di tutti gli iscritti nella vita associativa saranno le questioni principali sulle quali si svilupperà la sua attività negli anni di mandato. Ha poi ringraziato tutti i presenti, in particolare il collega Mottola per aver guidato Anp Benevento con serietà, competenza e professionalità, qualità che hanno consentito alla struttura sannita di riscuotere il più ampio credito da parte degli interlocutori istituzionali e di settore, e la ds delle “Streghe”, Paola Guarino, per la squisita ospitalità offerta.

Due gli appuntamenti immediati: venerdì 16 incontro con il Ministro dell’Istruzione Valditara, che ritorna in città per inaugurare il polo didatttico-tecnologico nella zona industriale Pezzapiana, e lunedì 19 per un seminario sulla valutazione e il lavoro agile dei ds presso l’Iti “Lucarelli” con l’intervento di formatrici della struttura nazionale di Anp.