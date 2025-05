America's Cup a Napoli, Mastella: collaborazione intelligente tra istituzioni L'appello del sindaco di Benevento: "Siano coinvolte anche le aree interne"

"Quando le istituzioni collaborano intelligentemente, deponendo lo spirito di parte in nome di obiettivi superiori, si conseguono straordinari risultati: Napoli ospiterà la più antica manifestazione sportiva della storia, l'America's Cup, nel 2027. La premier Giorgia Meloni e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno dato dimostrazione concreta che le appartenenze politiche non sono un ostacolo alle realizzazioni concrete e l'interesse del territorio va anteposto a tutto il resto; complimenti a chi ha ottenuto questo storico risultato per Napoli e la Campania", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Vinta la sfida principale, ora c'è tempo per trasformare l'America's cup in un potente vettore di promozione per tutta la Campania: auspico e chiedo che anche le aree non costiere siano coinvolte in questo evento di natura mondiale. Tutta la regione dovrà essere partecipe e all'altezza di un'occasione che ha un carattere unico: da capitale del Mezzogiorno, Napoli dovrà e sono sicuro che saprà condividere i benefici anche con i territori delle aree interne", conclude Mastella.