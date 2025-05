Il mondo avrà sempre più bisogno di energia: svilupparla è il futuro - VIDEO FOTO A Confindustria consegnati premi "Ambasciatore Sannita dell'Energia" dell'Università del Sannio

Antonello Martone (Senior Energy Efficiency Consultant, Energy Team spa), Livia Pastore (Business Development, Greenfuels, Energy ESG, AXPO) e Cosimo Pisani (Responsabile Analisi di Esercizio, Direzione Dispacciamento e Conduzione, Terna Rete Italia S.p.A) sono i tre ingegneri che si sono formati presso l'Università degli Studi del Sannio che questa mattina, presso la sede di Confindustria Benevento hanno ricevuto il premio "Ambasciatore Sannita dell'Energia", organizzata dall’Università degli Studi del Sannio.

Si tratta del riconoscimento assegnato ogni anno ad un massimo di 3 brillanti laureati magistrali in Ingegneria Energetica presso l’Università degli Studi del Sannio che hanno assunto posizioni di leadership in ambito industriale o accademico.

L’obiettivo è promuovere l’attività di formazione svolta dai Corsi di Studio in Ingegneria Energetica dell’Università degli Studi del Sannio e richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle nuove generazioni di talenti che si sono formati nei corsi di studio.

A fare gli onori di casa e a ricevere mondo accademico e tanti studenti dell'Itis 'Lucarelli' e dell'Its è stato il presidente Oreste Vigorito - presenti tra gli altri anche il direttore della confederazione degli industriali sanniti, Anna Pezza e il vicepresidente Claudio Monteforte - che si è confrontato ed ha parlato ai giovani studenti impegnati in un percorso di specializzazione nel settore energetico che rappresenta, a suo avviso, "uno degli asset strategici di sviluppo futuro. L’energia è un settore in continua evoluzione che nei prossimi anni necessita di grandi investimenti. Poter contare su figure professionali formate in tale ambito rappresenta un fattore competitivo decisivo per le imprese che lavorano nel comparto". Di questo ne è convito il Presidente degli Industriali.

La realizzazione dell’iniziativa nella casa degli Imprenditori mira a stimolare le giovani generazioni verso la ricerca dell'eccellenza e la valorizzazione del talento nel settore dell'ingegneria energetica, leve strategiche su cui fondare un solido percorso di crescita umana e professionale in grado di interpretare ed affrontare con vigore le complesse sfide che pone la transizione energetica nelle sue diverse declinazioni.

Il rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora, ha sottolineato come l’Ateneo abbia compreso da subito la rilevanza strategica del settore energetico, investendo nella costruzione di una filiera formativa solida e innovativa, che comprende, tra l’altro, il corso di laurea in Ingegneria Energetica.

Ha poi evidenziato "come la capacità dell’Ateneo di restare competitivo in un contesto in continua evoluzione risiede nella continua revisione dell’offerta didattica, sempre sostenuta da una ricerca di qualità. Tra gli esempi concreti citati, la casetta NZEB (Nearly Zero Energy Building), realizzata come progetto didattico e di ricerca, rappresenta un modello di efficienza energetica e innovazione.

Il Rettore ha inoltre affermato "che le transizioni energetica e digitale sono strettamente connesse e si rafforzano reciprocamente. In questo contesto, ha ribadito l’importanza di alimentare l’intera filiera formativa, dagli ITS all’Università, con l’obiettivo di offrire ai giovani opportunità concrete di crescita e alle imprese le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro. I successi ottenuti dagli studenti e dalle studentesse dell’Ateneo, ha concluso, dimostrano che investire nella conoscenza è la via più solida per costruire un futuro sostenibile.

Ad aprire i lavori il professore Alfredo Vaccaro, presidente dei corsi di studio in Ingegneria energetica di UNISANNIO che ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’Università del Sannio nella formazione di professionisti in grado di guidare la transizione energetica. Ha evidenziato come oggi l’energia debba essere resiliente, affidabile ed economica, privilegiando fonti rinnovabili".

Ha spiegato che il corso di laurea si concentra sulla progettazione di impianti tecnologici avanzati, flessibili e sostenibili, promuovendo anche la mobilità sostenibile e l’uso razionale delle risorse. Ha inoltre citato come esempio virtuoso di collaborazione tra università e mondo industriale la nascita di uno spin-off fondato da due laureati dell’ateneo, che dimostra la capacità dell’Università di favorire innovazione e trasferimento tecnologico.

Ad illustrare il percorso di studio degli ingegneri che si sono formati all'Unisannio e che oggi sono professionisti in ambito nazionale ed internazionale del settore energetico sono stati i professori: Maurizio Sasso (Università degli studi del Sannio), Maria Gabriella Fedele (ITS Energy lab), Gaetano Continillo (Università degli Studi del Sannio), Linda Cennamo (Liceo Scientifico 'Rummo'), Daniele Davino (Università degli Studi del Sannio) e Giovanni Marro, dirigente dell'Istituto Tecnico Industriale G. Bosco Lucarelli.