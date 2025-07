Rifiuti. Da lunedì 14 all'ecopunto di San Vitale accesso solo con badge Sito aperto dalle 7 alle 19, il sabato solo dalle 7 alle 14 e la domenica sarà chiuso

L’Asia ricorda ai cittadini che a partire da lunedì 14 luglio, l’ecopunto di contrada San Vitale, il primo ad essere diventato ‘smart’ con sbarra elettronica, sarà accessibile esclusivamente tramite il badge personalizzato, collegato all’utenza Tari del contribuente.

All’arrivo davanti alla sbarra, per accedere all’ecopunto, il cittadino dovrà avvicinare il badge al lettore posto all’ingresso di modo che il sistema apra automaticamente la barra. Successivamente, dopo aver conferito i rifiuti, potrà uscire tramite l’apposito varco di uscita, anch’esso dotato di lettore badge. Gli utenti dovranno rispettare giorni ed orari di apertura dell’ecopunto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19, e sabato dalle ore 7 alle 14. La domenica sarà chiuso.

In caso di problemi con l’accesso o con il badge, è possibile contattare telefonicamente il numero verde 800 19 49 19. Gli utenti appartenenti alla zona di contrada San Vitale che non hanno ancora ritirato il proprio badge potranno farlo a partire da subito, ogni mercoledì mattina, presso l’Ufficio Impianti Termici di Asia situato in via Cosimo Nuzzolo 29, dalle ore 9 alle 13.