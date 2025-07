Croce Rossa Italiana. Fiorillo: onorati dal presidente nazionale Valastro "Grazie al Telesia for Peopels per la prima volta a Telese Terme”

“Ospitare ed incontrare per la prima volta a Telese Terme il nostro Presidente nazionale della CRI è stato un motivo di orgoglio e soddisfazione. E di questo ringraziamo gli organizzatori del ‘Telesia for Peoples’ che hanno conferito il Premio a Rosario Valastro nella serata conclusiva dell’evento, giunto alla sua dodicesima edizione”.

Così Nino Fiorillo, presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Telese Terme, commenta la partecipazione del presidente Valastro al “Telesia for Peoples”.

“Il nostro Comitato di Telese Terme – dice Fiorillo - ha avuto il piacere di accogliere la visita del Presidente Nazionale Valastro, accompagnato dal Presidente Regionale Stefano Tancredi: è stato un momento di grande valore per i nostri territori e per tutti i volontari del Comitato. Durante l'incontro ho avuto modo di illustrare ai vertici della Croce Rossa Italiana le principali attività svolte dal nostro Comitato telesino. Per noi ha rappresentato un segnale di attenzione verso il nostro impegno e una spinta a fare sempre di più, con passione e responsabilità”.

“Il Comitato di Telese Terme desidera ringraziare Rosario Valastro per la sensibilità e disponibilità al dialogo, auspicando una sinergia ulteriore tra istituzioni e volontariato”, conclude Fiorillo.

Al Presidente Nazionale della CRI è stato poi consegnato il gagliardetto del Comitato CRI di Telese Terme come segno di riconoscenza e un cadeaux di prodotti locali.