L'Asia avvia a Benevento la pulizia e lavaggio delle strade - VIDEO Il calendario per le strade interessate dal divieto di sosta e di fermata

Questa mattina l'Asia, come richiesto dal Comune di Benevento con l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa ha avviato le operazioni di pulizia e lavaggio delle seguenti strade cittadine: viale degli Atlantici, via del Sole e via dei Mulini, sul lato destro per senso di marcia.

L’ORDINANZA

L'Asia, ricorda che dal 22 luglio, in ottemperanza alla ordinanza dirigenziale del settore Lavori Pubblici - gestione Traffico - del 22 aprile 2024 che ha istituito in alcuni giorni della settimana il divieto di fermata su alcune strade cittadine (dalle ore 6 alle 8 del mattino) per consentire ai mezzi e agli operatori di Asia di procedere alle operazioni di spazzamento (e dove possibile, anche al lavaggio marciapiedi), gli agenti della polizia municipale procederanno alla RIMOZIONE COATTA delle auto che non osserveranno la prescrizione.

DIVIETO DI FERMATA: IL CALENDARIO

L’ordinanza in questione prevede il divieto di fermata con tabella aggiuntiva ‘Giorno della settimana dalle ore 6 alle 8’ secondo il seguente calendario:

- martedì via Vittime di Nassirya e via Posillipo;

- giovedì viale degli Atlantici, via del Sole e via dei Mulini, sul lato destro per senso di marcia;

- venerdì viale Principe di Napoli, da piazza Bissolati a piazza Vittorio Colonna, lato civici dispari;

- sabato viale degli Atlantici, via del Sole e via dei Mulini lato sinistro senso di marcia, viale Principe di Napoli da piazza Bissolati a piazza Vittorio Colonna, lato civici pari.