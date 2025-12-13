Fogne non funzionanti, residenti di via Don Alfonso Del Grosso provvedono da sè Famiglie pagano costi per riparazione. L'avvocato Ricciardi: più attenzione alle aree periferiche

Senso civico e voglia di vivere in un ambiente salubre, dando la possibilità a tutti, compreso i fedeli che frequentano la parrocchia dello Spirito Santo di contrada Pezzapiana a non sentire odori nauseabondi. Per questo motivo i residenti si sono accollatati le spese di riparazione del sistema fognario.

Tutto questo da sfondo ad una storia che arriva da Benevento. A raccontarla con un pizzico di amarezza è l'avvocato Andrea Ricciardi che per giorni ha chiesto lumi a Comune ed altri enti preposti al sistema fognario, come Gesesa. Sembra che alla base dell'accaduto ci sia la poca chiarezza sull'area se pubblica o privata.

“Il 27 dicembre 2024 - scrive però l'avvocato Ricciardi - vi è stata l’inaugurazione della Via Don Alfonso Del Grosso, a Benevento, con taglio del nastro ed inaugurazione ufficiale. Qualcuno avrà pensato, finalmente l’Amministrazione si interessa delle zone periferiche della città.

Pensiero stupendo.

A distanza di un anno, il sistema fognario che interessa quella strada, sulla cui natura (pubblica o privata) si registrano annose questioni, ma che sicuramente è ad uso pubblico, data la presenza di una scuola e di una rivendita di tabacchi, è letteralmente collassato.

Data l’urgenza e la gravità della situazione, i residenti della zona hanno sollecitato attraverso il numero verde dedicato, la Gesesa per intervenire al fine di ripristinare il guasto. Successivamente, constatata l’assenza di risposte si sono rivolti a me – spiega ancora l'avvocato Ricciradi - che ho interessato formalmente, non solo la Gesesa, ma anche il Comune di Benevento e l’Asl. Nessuna risposta anche in questo caso...” conclude il legale.

E' stato a questo punto che i residenti della zona hanno effettuato i lavori di ripristino a proprie spese. L’avvocato Andrea Ricciardi auspica ora “che l’Amministrazione presti più attenzione alle aree periferiche della città”.