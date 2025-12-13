Long List di Esperti per il progetto "Benevento Inclusiva" L'iniziativa delle Acli per un nuovo passo verso l’integrazione

È stato pubblicato l’Avviso Aperto per la costituzione della Long List (Elenco di Esperti) nell’ambito del progetto “Benevento Inclusiva: Percorsi di Integrazione e Sostegno per Migranti”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027.

Il progetto, alla Prefettura di Benevento in qualità di capofila, è promosso da Carretera Central ETS, ACLI Sede Provinciale Benevento APS e Don Tonino Bello ODV. L’iniziativa mira a rafforzare le politiche di integrazione e inclusione sociale dei cittadini migranti attraverso azioni concrete di capacity building, formazione, orientamento e supporto socio-lavorativo.

La Long List sarà uno strumento operativo per selezionare professionisti qualificati a cui affidare incarichi specifici legati alle attività progettuali. Le figure ricercate includono esperti in ambito sociale, legale, linguistico, psicologico, formativo e amministrativo.

È un lavoro importante e impegnativo – dichiara il consigliere nazionale Acli, Filiberto Parente -, frutto di anni di collaborazione con il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, le associazioni professionali, i sindacati e il Terzo Settore. Il primo laboratorio di inclusione finanziato dal FAMI nel Sannio è un modello replicabile di governance partecipata e un successo per il nostro territorio per il quale sento il dovere di ringraziare la regia del vice-prefetto di Benevento, dott.ssa Maria De Feo” conclude Parente.

