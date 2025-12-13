Benevento, Ricci si opera a Bologna dal dottor Lo Presti Salvemini dovrebbe essere pronto alla ripresa del campionato col nuovo anno

Notizie dall'infermeria. Ciccio Salvemini dovrebbe essere pronto alla ripresa del campionato col nuovo anno. Lo ha detto Floro Flores: “Gli ho parlato in settimana, sta meglio. Per quest'anno è andata, ma già alla ripresa dei giochi col nuovo anno dovrebbe essere a disposzione”. E' la speranza di tutti, il bomber di Andria è fermo a 8 gol, quelli segnati in un grande avvio di stagione. Non attende altro che riprendere il filo del discorso interrotto brutalmente a Catania.

RICCI A BOLOGNA. Giacomo Ricci ha deciso dove operarsi e ricucire il crociato che si è lesionato nella trasferta di Cava de' Tirreni. Lo farà a Bologna e ad operarlo sarà il dott. Mirco Lo Presti, specializzato nella chirurgia ricostruttiva e rigenerativa del ginocchio, presso l’istituto ortopedico Rizzoli. Lo Presti è lo stesso chirurgo che si è preso cura del crociato di Pippo Nardi.