Benevento, Ricci si opera a Bologna dal dottor Lo Presti

Notizie dall'infermeria. Ciccio Salvemini dovrebbe essere pronto alla ripresa del campionato col nuovo anno. Lo ha detto Floro Flores: “Gli ho parlato in settimana, sta meglio. Per quest'anno è andata, ma già alla ripresa dei giochi col nuovo anno dovrebbe essere a disposzione”. E' la speranza di tutti, il bomber di Andria è fermo a 8 gol, quelli segnati in un grande avvio di stagione. Non attende altro che riprendere il filo del discorso interrotto brutalmente a Catania.
RICCI A BOLOGNA. Giacomo Ricci ha deciso dove operarsi e ricucire il crociato che si è lesionato nella trasferta di Cava de' Tirreni. Lo farà a Bologna e ad operarlo sarà il dott. Mirco Lo Presti, specializzato nella chirurgia ricostruttiva e rigenerativa del ginocchio, presso l’istituto ortopedico Rizzoli. Lo Presti è lo stesso chirurgo che si è preso cura del crociato di Pippo Nardi.