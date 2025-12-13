Primavera, colpaccio del Benevento: vince a Monopoli e aggancia il quarto posto

Monopoli-Benevento 1-2
Monopoli: De Michele, Dahche (35'st Merlanti), Manzari (43'st Albergo), Karim, Cirone, Paparella, Castiglione, Paukstys, Dudic, Balasanov, Spano. A disp.: Minisc, De Palo, Sette, Bernardis, Positano, Ettorre, Morrone, Dimario, De Martino, Montrone. All.: D'Ermilio
Benevento: Suppa, Scarpitella, Nonga, Borrelli, Squillante (35'st D'Ambrosio), Formicola, Battista (43'st Manuzzi), Scalici, Soprano, Giugliano, Grilli. A disp.: Mandato, Catiello, Palmieri, Cerulo, Paolini, Milucci, Del Gaudio. All.: De Angelis
Arbitro: Pellegrino. Assistenti: Lembo e Bonavita
Marcatori: 12'pt Paukstys, 32'pt Grilli, 11'st Battista
Colpaccio della Primavera del Benevento che a Monopoli ha conquistato la terza vittoria consecutiva. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Paukstys al 12', la squadra guidata da De Angelis ha pareggiato i conti al 32' con Grilli. Nella ripresa, precisamente all'11', Battista ha siglato il bis che ha permesso alla Strega di portare a casa tre punti di spessore. Con questo successo, il Benevento aggancia il quarto posto in classifica, condiviso con lo Spezia. Nella prossima giornata, ci sarà il derby con l'Avellino all'Avellola: sarà l'ultima sfida del 2025.
Primavera 2, la classifica
Empoli 26
Pisa 22
Spezia 21
Benevento 21
Bari 20
Pescara 20
Avellino 19
Ternana 18
Perugia 17
Monopoli 17
Catanzaro 15
Ascoli 14
Cosenza 14
Palermo 8
Salernitana 7
Crotone 4