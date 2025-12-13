Primavera, colpaccio del Benevento: vince a Monopoli e aggancia il quarto posto Terza vittoria consecutiva per la squadra allenata da De Angelis

Monopoli-Benevento 1-2

Monopoli: De Michele, Dahche (35'st Merlanti), Manzari (43'st Albergo), Karim, Cirone, Paparella, Castiglione, Paukstys, Dudic, Balasanov, Spano. A disp.: Minisc, De Palo, Sette, Bernardis, Positano, Ettorre, Morrone, Dimario, De Martino, Montrone. All.: D'Ermilio

Benevento: Suppa, Scarpitella, Nonga, Borrelli, Squillante (35'st D'Ambrosio), Formicola, Battista (43'st Manuzzi), Scalici, Soprano, Giugliano, Grilli. A disp.: Mandato, Catiello, Palmieri, Cerulo, Paolini, Milucci, Del Gaudio. All.: De Angelis

Arbitro: Pellegrino. Assistenti: Lembo e Bonavita

Marcatori: 12'pt Paukstys, 32'pt Grilli, 11'st Battista

Colpaccio della Primavera del Benevento che a Monopoli ha conquistato la terza vittoria consecutiva. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Paukstys al 12', la squadra guidata da De Angelis ha pareggiato i conti al 32' con Grilli. Nella ripresa, precisamente all'11', Battista ha siglato il bis che ha permesso alla Strega di portare a casa tre punti di spessore. Con questo successo, il Benevento aggancia il quarto posto in classifica, condiviso con lo Spezia. Nella prossima giornata, ci sarà il derby con l'Avellino all'Avellola: sarà l'ultima sfida del 2025.

Primavera 2, la classifica

Empoli 26

Pisa 22

Spezia 21

Benevento 21

Bari 20

Pescara 20

Avellino 19

Ternana 18

Perugia 17

Monopoli 17

Catanzaro 15

Ascoli 14

Cosenza 14

Palermo 8

Salernitana 7

Crotone 4