Prevenzione West Nile Virus, il sindaco Mastella: da lunedì disinfestazione Asl Le date: 28, 29, 30 e 31 luglio. A Benevento previsti anche interventi straordinari dell'Asia

"Anche in considerazione dei rischi connessi al West Nile, virus che può essere trasmesso all'uomo dalla puntura di zanzara, ho sollecitato un intervento di disinfestazione in città".

Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che spiega: "Il direttore dell'Asl Gennaro Volpe, che ringrazio per la disponibilità nel cooperare sempre efficacemente nell'interesse collettivo, mi ha informato che sul territorio cittadino l'intervento di disinfestazione ad azione adulticida per il comune di Benevento è già programmato per giorni 28,29,30 e 31 luglio, essendo suddivisa la citta di Benevento in 4 aree per 4 giorni. Prima di ogni azione, attraverso un'azione coordinata interverrà con una pulizia straordinaria l'Asia. Nessuna psicosi, è giusto vivere l'estate con serenità, ma la prevenzione e la prudenza sono d'obbligo".