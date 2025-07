Benevento: le campane suoneranno per dire basta al conflitto a Gaza L’arcidiocesi di Benevento aderisce alla campagna promossa da Pax Christi

L’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ha deciso di aderire all’iniziativa “Disertiamo il silenzio” promossa da Pax Christi per chiedere di interrompere il conflitto a Gaza. Chiede quindi alle comunità dell’Arcidiocesi di suonare le campane alle 22 di oggi, domenica 27 luglio 2025, come segno di solidarietà e per non rimanere muti di fronte alla tragedia della guerra a Gaza, dove continuano a morire per fame e sotto le bombe numerose vittime innocenti. "Come Chiesa locale di Benevento non possiamo rimanere inerti di fronte a questo dramma disumano, che è “una follia e una sconfitta” per tutta l’umanità. Continuiamo, inoltre, in ogni celebrazione eucaristica a pregare per il dono della pace e perché cessi la guerra a Gaza, in Ucraina e in tutto il mondo".