Benevento: il suono delle campane del Duomo per dire "Basta guerra" - VIDEO Accrocca: "E' sotto gli occhi di tutti quanto sta accadendo, no al silenzio"

Il suono delle campane del Duomo per dire basta alla guerra. Anche la Chiesa di Benevento si è unita così all’appello per chiedere la fine del conflitto a Gaza.

E ieri sera in tanti, alle 22, si sono riuniti davanti alle scale della Cattedrale per “fare rumore”, per non restare in silenzio. Un’iniziativa voluta dall’arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca.

Accrocca: non si può stare in silenzio

“Giusto aderire, come hanno fatto anche altre chiese locali, all'iniziativa lanciata promossa da Pax Christi per chiedere di interrompere il conflitto a Gaza. Credo che sia sotto gli occhi di tutti quanto sta accadendo. E questo non più accadere di fronte al silenzio della comunità internazionale”.

Una Preghiera per la Pace contro tutte le guerre del mondo

Un preghiera per la Pace che sarà rinnovata anche durante la messa: “Lo stiamo facendo e ho chiesto di continuare a farlo. Credo sia un dovere. E questo è un dono che vogliamo chiedere non solo per quanto avviene in Medio Oriente, ma anche in Africa, in Asia, in Europa. Tanti cantieri di guerra sono aperti", conclude monsignor Accrocca che avverte: "L'idea che sta passando, quella cioè che alla forza del diritto stia sostituendosi il diritto della forza, apre scenari preoccupanti”.